Тюменская и Челябинская области развивают сотрудничество в сфере туризма

В Тюмень 28 февраля приедут гости из Туристско-информационного центра (ТИЦ) Челябинска в рамках расширения сотрудничества в сфере туризма между Тюменской и Челябинской областями.

А в конце марта на специальном туристическом поезде в Челябинск прибудут тюменские гости, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал правительства Тюменской области.

По словам руководителя агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, в прошлом году из Челябинска в Тюменскую область прибыл специальный железнодорожный состав при поддержке ОАО «РЖД». Тогда в Тюмени и Тобольске отдохнули порядка 450 южноуральцев.

«В ноябре этого года туристы из Челябинска снова приедут в наш регион в рамках данного проекта. А уже сейчас реализуется ответная миссия: с 21 по 23 марта запланирован аналогичный специальный туристический поезд «Южноуральский экспресс» из Тюмени в Челябинск», — отметил Пухов.

Ранее НСН сообщала, что мэр столицы Сергей Собянин рассказал о перспективах развития туристической отрасли Москвы.