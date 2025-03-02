В Архангельской области рассказали о планах по развитию туризма

Архангельская область получит в 2025-2027 годах получит единую субсидию до 390 млн рублей на развитие туризма с учетом перспектив развития отрасли в регионе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором области Александром Цыбульским, которую провел с ним в рамках рабочей поездки в регион.

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«Число гостей, посетивших Соловки в этом зимнем сезоне, в сравнении с прошлым годом увеличилось в два раза. Регион активно участвует в реализации нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и получает по нему средства из федерального бюджета - в 2023-2024 годах это были более 140 млн рублей, которые пошли на строительство модульных гостиниц и проектирование туристского кода центра Архангельска. И, благодаря успешным заявкам, в 2025-2027 годах Архангельской области предусмотрена единая субсидия на развитие туризма в объеме почти 390 млн рублей», — привели слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.

Цыбульский поблагодарил вице-премьера за внимание, которое федерация уделяет региону, в том числе Соловецкому архипелагу.

«Много лет Соловки находятся в зоне внимания, много раз комплексно подходили к их развитию, но за последние 2 года динамика работ беспрецедентна, в том числе благодаря вашей координации», — сказал губернатор.

Он отметил, что, кроме Соловков и других традиционных туристических мест, регион славится самым северным национальным парком "Русская Арктика" и Кенозерским национальным парком.

Вице-премьер подчеркнул, что Архангельская область - стратегически важный для России регион, в том числе для развития Арктической зоны и акцентировал внимание на научно-техническом развитии субъекта.

«Президент Владимир Путин поставил нам четкую цель - технологическое лидерство в приоритетных отраслях экономики. Отмечу особое внимание Архангельской области к развитию научной сферы, которая помогает ее достигать. Регион заметно укрепил свои позиции в Национальном рейтинге НТР субъектов страны. Он стал одним из инициаторов создания НОЦ "Российская Арктика", который только за 2023 год привлек почти 9 млрд рублей внебюджетных средств», — сказал он.

Кампус

В рамках рабочей поездки Чернышенко вместе с губернатором осмотрел место строительства кампуса мирового уровня в регионе. Он будет состоять из двух комплексов: многофункционального, включающего в себя научно-образовательные корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс, пищеблок, коворкинг, конференц-зал, и гостиничного, состоящего из двух гостиниц на более 4,2 тыс. мест, амбулаторно-поликлинического отделения и коворкинга. Зампред правительства РФ поручил держать на контроле сроки ввода объектов в эксплуатацию, а также проработать участие Северного государственного медицинского университета в новом конкурсном отборе программы "Приоритет-2030" и рассмотреть вопрос подготовки заявки на создание в регионе передовой инженерной школы.

«Архангельская область проводит опережающую подготовку квалифицированных кадров для экономики. Сегодня в вузах и колледжах региона учатся более 45 тыс. студентов. Колледжи активно вовлечены в проект "Профессионалитет", который реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", и занимают лидирующие позиции по уровню развития кластеров. Они будут созданы по четырем приоритетным для страны отраслям», — подчеркнул он.

Чернышенко отметил, что 2024 год стал в Архангельской области Годом молодежи. В его рамках прошел целый ряд значимых культурно-образовательных и патриотических мероприятий. Благодаря победам в конкурсе "Регион для молодых" субъект получил порядка 140 млн рублей на ремонт и оснащение молодежных пространств. Уже модернизированы четыре молодежных центра. Также в столице региона успешно работает круглогодичный молодежный центр "Наука". Цыбульский в свою очередь отметил, что всех результатов в туризме, образовании и науке удалось добиться благодаря комплексной и системно выстроенной работе, а также благодаря поддержке со стороны правительства России.