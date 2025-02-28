Турист решил за 25 дней пешком пройти Байкал

Индус из Калькутты оказался не готов к суровой российской зиме – турист Мохит Кемани в феврале решил преодолеть заледеневшее озеро Байкал пешком, но столкнулся с трудностями. Однако отказываться от брошенного вызова мужчина не стал.

© tourdom.ru

Иностранец выбрал для себя 25-дневный маршрут из Листвянки в Северобайкальск. Он сложил все необходимые вещи в сани-волокуши и без долгих остановок преодолел 50 километров до поселка Большое Голоустное. Все шло по плану, вот только обувь Кемани оказалась слишком слабой для сибирских морозов. Ботинки путешественника буквально развалились, пока он пытался преодолеть байкальские торосы.

Местные жители не бросили босоногого иностранца в беде и нашли ему автомобиль – на нем индус отправился в областной центр за новой обувью. А государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Цыденжап Дашиев и вовсе приютил туриста в своем доме и даже вспомнил английский язык, чтобы пообщаться с ним.

Инспектор рассказал, что у Мохита уже есть опыт ночевок в горах и долгих походов. «Он родился и живет в горном районе Индии», – заключил Дашиев. Последний раз он видел индуса 24 февраля. Тот продолжил свой поход.

Ранее TourDom.ru писал, что туристический сезон на Байкале оказался под угрозой срыва. Из-за теплой для этих мест зимы озеро долго не замерзало.