Савельев сообщил о прогнозах на курортный сезон в Сочи и Крыму

Прогноз по курортному сезону в Сочи, Крыму и Севастополе на фоне режима чрезвычайной ситуации из-за крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе благоприятный. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

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"<...> Прогнозы по рискам в Сочи, Сочинском районе, Джубге, Туапсе, Геленджике, Крыму и Севастополе благоприятны. По Анапе и Темрюкскому району оценку по допуску пляжей к сезону будем проводить дополнительно", – передает телеграм-канал правительства России слова вице-премьера.

Савельев подчеркнул, что рассматриваются варианты оказания дополнительных мер государственной поддержки участникам туристического рынка в Анапе и Темрюкском районе. Решение о старте и формате курортного сезона будет принимать Роспотребнадзор на основе результатов анализа проб и их соответствия нормативам.

Российское побережье Черного моря было частично загрязнено нефтепродуктами после крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Из-за инцидента режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а в Севастополе и Крыму действует режим ЧС регионального характера.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Он отметил, что в пострадавших регионах трудятся волонтеры и неравнодушные граждане, которые помогают спасателям, поэтому важно соблюдать все необходимые санитарные нормы.