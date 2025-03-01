В каких городах РФ туристы предпочитают отдыхать на природе в феврале

Эксперты выяснили, в каких городах РФ путешественники предпочитают отдыхать на природе в феврале. На девятом месте оказался Зеленоградск.

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«Зеленоградск, Калининградская область – 4278 р. /4 ночи», – уточняют эксперты «Твил».

Аналитики выяснили, что наслаждаться зимней погодой путешественники предпочитают в лесу, на побережье, в горах. Однако важно, чтобы оставался доступ к комфорту. В тройке лидеров оказались Сочи, Москва и Петербург.

Ранее «ФедералПресс сообщал, что туристы ринулись в Калининград за патриотизмом.