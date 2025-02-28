На курорте «Ведучи» проходят гонки на чеченских коньках

На курорте «Ведучи» организовали гонки на традиционных чеченских коньках — ког салазаш. В программе однодневного фестиваля — соревнования конькобежцев, а также состязания по дартсу и армрестлингу и музыкальные выступления.

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«Горный курорт "Ведучи" возрождает традиционное катание на самодельных коньках "ког салазш". 28 февраля курорт проведет соревнования на горнолыжной трассе на чеченских коньках, на которых катались отцы и деды в зимнее время. В программе дня запланированы соревнования в различных номинациях, а также свободные заезды на коньках», — сообщается на сайте курорта.

Лучших конькобежцев определят в трех номинациях — «самый быстрый спуск», «самый оригинальный спуск» и «самый юный участник». Также запланированы соревнования по армрестлингу, дартсу, зимней бочче, перетягиванию каната и поднятию 16-килограммовой гири.

Для участников предусмотрели и развлекательную часть: на курорте работает танцплощадка с диджеем, а детей развлекают аниматоры.

Соревнования по традиционным чеченским конькам проводятся на курорте «Ведучи» не первый год.

Ког салазаш — это традиционные чеченские коньки, которые раньше жители горных районов республики использовали для развлечения зимой. Такие коньки изготавливаются из железа и дерева. В некоторых чеченских семьях до сих пор хранятся старинные ког салазаш.