На Архызе гостей встречают альпаки

На Архызе немало мест для досуга. И если экскурсии по историческим достопримечательностям кому-то кажутся неинтересными, а часть турмаршрутов — физически недоступной, можно отправиться на ферму альпак. Обитатели парка не оставляют равнодушными ни людей преклонного возраста, ни молодые пары или семьи с детьми.

Самые маленькие посетители в восторге от общения с кроликами. Из загона с этими плюшевыми комочками постоянно слышится восторженный детский визг. Малышей просто невозможно вытащить оттуда. Людей постарше, конечно, привлекают главные «герои» — альпаки. Кормление этих забавных пушистиков (а их на ферме два вида) — обязательный ритуал почти всех туристов. Пакетик со специальной едой продается в уютной юрте при входе на ферму.

Кроме кроликов и альпак тут живут и менее экзотические бараны, маленькие лошадки и олени. Уставшие (если такое возможно) от общения с милыми созданиями туристы могут согреться горным чаем или посидеть у огня в зоне отдыха и насладиться окружающими видами.