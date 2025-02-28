Операторы связи отменили роуминг в Крыму

Компания «Мегафон», а также ее виртуальный оператор Yota объявили об отмене платного роуминга на территории Крыма и Севастополя. Об этом сообщили представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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«Начиная с сегодняшнего дня при нахождении абонентов на полуострове минуты разговоров, SMS и интернет-трафик будут списываться из пакета услуг согласно условиям тарифного плана без дополнительных наценок», – пояснили в ФАС.

В ведомстве также напомнили, что ранее отказ от взимания платы за роуминг в Крыму уже реализовали такие операторы, как «Ростелеком», «Билайн», Т2 и «ВТБ Мобайл».

При этом в МТС с антимонопольщиками не согласились. В итоге спор между ФАС и сотовым оператором разрешил Арбитражный суд Москвы. Там поддержали требования ведомства в отношении МТС о прекращении взимания доплаты с абонентов в Крыму.

Отметим, туристы уже давно жалуются на связь на полуострове. Многие отдыхающие возмущены тем, что телефонные разговоры и интернет на курортах Крыма по деньгам обходится как во время поездки за границу. При этом республика вошла в состав России еще 11 лет назад, но на ситуацию власти обратили внимание только прошлым летом.