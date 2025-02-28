Создан первый в России автомобильный турмаршрут

Первый автомобильный турмаршрут "Погнали на бархан в Хаджи-Тархан!" длиной 1 430 км создали в Астраханской области по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Он предназначен для самостоятельных путешественников и рассчитан на пять дней, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

© unsplash

«По нацпроекту "Туризм и гостеприимство" Минэкономразвития РФ утвердило первый автомобильный турмаршрут по Астраханской области для самостоятельных путешественников. Как сообщили в региональном министерстве экономического развития, автомаршрут "Погнали на бархан в Хаджи-Тархан!" длиной 1 430 км рассчитан на пять дней и проходит по федеральным трассам Р-215, Р-22 "Каспий". Во время путешествия туристы могут увидеть 52 достопримечательности», — говорится в сообщении.

Маршрут выстроен так, чтобы туристы могли сами подобрать продолжительность путешествия и районы области для посещения. Благодаря путеводителю автотурист может познакомиться с природными объектами, культурно-историческими комплексами, памятниками зодчества, посетить музеи, осетровую ферму, заехать на селекционное арбузное поле и виноградники.

«Начать можно, например, с самого северного Ахтубинского района и постепенно двигаться южнее. Среди самых ярких достопримечательностей гора Богдо и озеро Баскунчак, комплекс "Сарай-Бату", Хошеутовский хурул, бархан Большой Брат, биосферный заповедник и, конечно, Астрахань с ее эклектичной архитектурой и уникальным кремлем», — заметили в пресс-службе.

В 2024 году Астраханскую область посетили почти 1,5 млн туристов. В регионе работают более 400 объектов размещения, сформировано более 200 маршрутов, представлено более 20 видов туризма, в том числе событийный, сельский, молодежный, гастрономический. В основном в регион приезжают туристы из соседних регионов, Москвы и Московской области, основное направление туризма - рыбалка.