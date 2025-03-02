Стало известно, сколько россиян отправится в путешествия по стране весной

Как и в прошлом году, примерно 80% российских путешественников собираются провести весенние отпуска в поездках по стране. Об этом RT рассказали представители туристической отрасли. Среди наиболее популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, а также города Золотого кольца, Северного Кавказа и Дальнего Востока. Как отмечают власти, спрос на путешествия внутри России продолжает расти опережающими темпами. Что при этом происходит с ценами на проживание и перелёты — в материале RT.

Весной 2025 года большинство путешествующих россиян уже традиционно планируют провести отпуск в поездках по стране. Как рассказали RT представители сервиса «Островок», примерно 76% отельных бронирований на период с марта по май приходится на долю внутренних направлений. Аналогичные показатели можно было наблюдать и в 2024-м, отметили в компании.

Чаще всего в весенний сезон туристы собираются посещать Санкт-Петербург, Москву, Казань, Калининград и Нижний Новгород. Помимо этого, многие путешественники выбирают для отдыха Кисловодск, Эсто-Садок, Иркутск, Зеленоградск и Ярославль.

«Среди российских направлений отмечаем растущий интерес туристов к Дальнему Востоку. Так, число бронирований в Владивостоке выросло на 29%, в Южно-Сахалинске — на 28%, а в Хабаровске — на 24%. Также высокие темпы роста наблюдаются в городах с историческим и культурным наследием: Ростов Великий — на 56%, Вологда — на 52%, Сергиев Посад — на 50%, Калуга — на 44%, Коломна — на 33%, Переславль-Залесский — на 27%, Великий Новгород — на 22%, Рязань — на 18%», — сообщили в пресс-службе сервиса.

При этом по числу авиабронирований в список наиболее востребованных направлений также входят Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа и Самара, о чём RT рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. В свою очередь, эксперты маркетплейса авторских туров YouTravel.me отмечают высокий спрос на поездки в Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Дагестан, а также на Эльбрус, Алтай и Байкал.

«За последний год средняя стоимость перелёта туда-обратно по России выросла на 22,5% — до 16,1 тыс. рублей. Рост цен на авиабилеты стимулирует туристов более тщательно планировать поездки. Путешественники активно отслеживают акции и спецпредложения, чтобы оптимизировать расходы и выбрать наиболее выгодные тарифы», — рассказал RT коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус.

В то же время ночь проживания в российских отелях по самым популярным направлениям весной стоит в среднем около 5,4 тыс. рублей. Это примерно на 10% больше, чем было в прошлом году, свидетельствуют данные сервиса «Островок».

Интерес россиян к путешествиям по стране заметно усилился за последние несколько лет. Впрочем, темпы создания и улучшения туристической инфраструктуры по-прежнему не успевают за уверенно растущим спросом. На этом фоне развитие туризма и увеличение инвестиций в отрасль входят в число приоритетных задач правительства на ближайшую перспективу, рассказал в интервью RT глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Рост спроса на путешествия внутри страны всё ещё не соответствует имеющимся возможностям, хотя за последние годы они выросли и продолжают расти. Плюс у нас всё ещё закрыта для полётов значимая часть наших южных территорий, в первую очередь Крым и частично побережье Краснодарского края. При этом, конечно, идёт замещение: например, туристами активно прирастают Кавказ и ряд других территорий. Туда тоже надо вкладывать, потому что страна большая и людям нужны альтернативы, чтобы всюду можно было летать и смотреть», — подчеркнул министр.

Тем не менее ряд россиян по-прежнему предпочитают проводить весенний отдых за рубежом. Чаще всего среди заграничных направлений туристы выбирают поездки в Белоруссию, Таиланд, Турцию, Узбекистан, Японию, Италию, ОАЭ, Францию, Армению и Грузию, отмечают специалисты сервиса «Островок».

«Высокие темпы роста демонстрируют постсоветские направления. Так, например, число отельных бронирований в Белоруссии за год выросло на 30%, в Армении — на 26%, в Узбекистане — на 22%, а в Грузии — на 15%. Кроме того, заметно выделяются и азиатские страны: во Вьетнаме бронирования на весну выросли вдвое, в Малайзии — на 62%, в Индонезии — на 18%, а в Китае — на 15%», — отметили в компании.

Согласно оценке организации, средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения за рубежом с марта по май выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,5 тыс. рублей. В свою очередь, международные перелёты также подорожали в среднем на 3% — до 42,1 тыс. за билет туда-обратно, рассказали в YouTravel.me.

В то же время аналитики OneTwoTrip отмечают определённое снижение цен по некоторым заграничным авианаправлениям. В частности, билет до Стамбула в одну сторону подешевел в среднем на 3%, до 17 тыс. рублей, до Дубая — на 12%, до 22 тыс., а до Пхукета — на 11%, до 34 тыс.