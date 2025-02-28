Названы топ-5 регионов России для празднования Масленицы

Аналитики «Яндекс Путешествий» назвали топ-5 регионов России для празднования Масленицы. RT ознакомился с исследованием.

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Первым в рейтинге идёт арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области.

«В живописном парке на территории Калужской области ежегодно сжигают самое оригинальное масленичное чучело в России. Правда, не в традиционном понимании. Создатели выставки современного искусства под открытым небом решили переосмыслить традиции Масленицы. Поэтому вместо куклы-чучела сжигают деревянный арт-объект, наполненный особыми смыслами. В этом году масленичный фестиваль пройдёт 1 марта. А его самым ярким — во всех смыслах — моментом станет сожжение 26-метровых башен с крутящимися лопастями от Николая Полисского», — рассказали эксперты.

Кроме того, они посоветовали посетить Суздаль.

«Этот город во Владимирской области называют сердцем Золотого кольца России. В этом году праздник традиционно пройдёт на нескольких площадках. Например, в туристическом комплексе "Суздаль" гостей ждут на все выходные — с 28 февраля по 2 марта. В программе: кинопоказы, экскурсии, блинные завтраки и другие развлечения. Также 1 марта тех, кто хочет прикоснуться к традициям предков, приглашают в Музей деревянного зодчества. Там можно окунуться в атмосферу старинного русского села и поучаствовать в народных забавах», — добавили специалисты.

В топ направлений также вошло село Сухобузимское в Красноярском крае.

«Самый большой фестиваль региона так и называется – "Сибирская Масленица". В этом году он пройдёт 2 марта в старинном казачьем селе Сухобузимское. Помимо традиционных гуляний, гостей ждут прогулки по местам жизни и творчества известного русского художника Василия Ивановича Сурикова. А фишкой праздника станут казачьи забавы, катание на собачьих упряжках и театрализованное представление "Взятие снежного городка" — реконструкция давнего сибирского развлечения по мотивам картины Сурикова», — поделились аналитики.

Помимо этого, в сервисе посоветовали посетить исторический парк «Бастион» и остров Кижи в Карелии.

«С 28 февраля по 2 марта гуляния пройдут в историческом парке "Бастионъ". Помимо традиционного веселья, здесь вы сможете погрузиться в быт наших предков. Например, есть возможность самостоятельно намолотить муки на старинных жерновах и испечь из неё блины. А после можно будет заглянуть на остров Кижи. Здесь в честь Масленицы вас не только проведут с экскурсией по памятникам деревянного зодчества, но и накормят блинами и научат традиционным забавам», — посоветовали в компании.

Ещё специалисты включили в список Сочи — здесь масленичные гуляния тоже пройдут на нескольких площадках.

«Туристам стоит обратить внимание на мероприятия в этно-парке "Моя Россия". 1—2 марта на тематических экскурсиях гости узнают, как издавна встречали весну разные народы нашей страны. А также смогут поучаствовать в молодецких забавах», — заключили аналитики.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT, что в среднем здоровому человеку, ведущему умеренно активный образ жизни, можно съедать 2-3 блина в день.