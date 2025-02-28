В России стремительно набирает популярность «избинг»

В тренде сегодня - деревинг и избинг. Для тех, кто еще не в курсе, - это путешествия в деревни и небольшие города. По данным сервиса "Суточно.ру", число бронирований в селах выросло за год сразу на 30 процентов. Но чем вдруг стал привлекателен такой отдых? Что в деревенских избах могут предложить туристам в разных регионах страны? И сколько это будет стоить - в материале собкоров "РГ".

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Место силы от прабабки

Каково это - полежать на печи и не намять на кирпичах бока, знают сейчас не только уральцы, но и жители Индии, Чехии, Венгрии. Центром международного "избинга" старинное село Мариинск, что в 70 километрах от Екатеринбурга, стало недавно, когда после деловой встречи иностранцы приехали в уральскую деревню на себе испытать "очарование русской сельской жизни". Жизнь после баньки, да под наливку с солеными грибами в местном трактире, интуристов впечатлила. Хотя по большому счету центр сельского туризма в Мариинске создавался не для гостей из-за рубежа, а для земляков.

«Небольшое, с полтысячи жителей, село былую славу сейчас, казалось бы, растеряло. От железоделательного завода, поставленного здесь Демидовыми, осталась только полуразрушенная плотина. А вот избы мастеров и староверов - устояли», — рассказал "РГ" основатель проекта Игорь Черноголов. - С их реставрации и началась новая история села.

Сейчас в дело вовлечены уже пять старинных домов: приказчика, торговца, учителя, так называемая - "белая", то есть праздничная, изба, трактир. У каждого - свой огород, надворные постройки, баня. И - крытый двор. Это одна из особенностей домов староверов, чтобы даже в самый дождливый день грязь в дом не нести. Но полной аутентичности никто не добивался - все-таки люди не в музей приехали отдыхать. Хотя изюминки старины есть: можно заглянуть в чулан, вдоль сеней развешаны шкуры барсуков и даже перья лебедей.

Проживание в избе - не самый дешевый вариант. Остановиться, к примеру, на сутки в избе приказчика обойдется на двоих в 19 500 рублей. Зато простор - как в апартаментах: и палати, и двуспальное место на печи, а для неженок - кровать с современным ортопедическим матрасом. То вполне себе изба, но гламурная. Места общего пользования тоже разместили в старинных стенах. Так что от бабушки - только буфет, коврики с оленями, половики да ретромебель. До "все включено" не дотягивает, но в стоимость проживания включена банька (хоть по-белому, хоть по-черному), завтрак из трактира и барбекю на огороде. Повторить судьбу Мариинска сейчас пытаются и в других уральских селах. Но тормозит проекты как раз вопрос удобств. В обычных избах они обычно настолько примитивны, что напрочь отбивают у туристов романтизм, а вкладываться в инфраструктуру селянам - не по карману.

Уха из петуха

Жителей Сибири таким форматом туризма, как избинг, - вряд ли удивишь. Найти избу с печкой, занавесками, как у бабушки, и удобствами во дворе здесь можно практически в любой деревне. Никакой дополнительной стилизации не требуется. Поэтому владельцам сельских усадеб приходится придумывать различные активности. Так, в новосибирской усадьбе Федосиха гостям предлагают не только рыбалку и русскую баню на дровах - на деревенском обеде можно отведать блюда старорусской кухни, а еще лично сварить козий сыр вместе с хозяйкой или налепить пельменей. Гвоздь меню - уха из петуха с домашней лапшой.

В Омской области деревянные избушки "Веселой фермы" расположены прямо в березовом лесу, где на свободе бегают кролики, свинка Василиса и семья козликов. А еще здесь есть необычные деревянные аттракционы для ребятишек - горки, большой деревянный конь, карусель Гигантский шаг и качели-весы. В усадьбе Старина Сибирская в Большеречье остановиться можно в гостевом столетнем доме бывшего батрака Агантия Кубрина и посетить сельский зоопарк.

В Республике Алтай туристический комплекс "Инегень" предлагает пожить в аиле - традиционном национальном алтайском жилище. Здесь можно подоить коз, постричь овец, попробовать повалять войлок, уйти в ночное сторожить табун и даже помочь в заготовке сена или уборке урожая. Кстати, неделя деревенской жизни в Сибири обойдется горожанам недешево - от 20 до 200 тысяч рублей. Бонусом будет цифровой детокс - связь в отдаленных селах работает с перебоями.

Рай для интровертов

В Центральной России самые популярные места деревинга расположены в радиусе 350 километров от Москвы. Если ориентироваться именно на простые частные дома, а не на замаскированные под избы базы отдыха и бутик-отели, то за сутки с человека выйдет от 2,5 до 5 тысяч рублей. Так, в Суздале (Владимирская область) неприметный дом площадью сто метров со спальными местами на шесть человек (по 2500 с каждого) можно найти буквально в туристическом центре. Рядом - музей деревянного зодчества и Пушкарская слобода. Внутри - полный набор мебели и техники, горячая вода и Wi-Fi.

Владелец дома в деревне Вережуни Тверской области смог с достоинством подать даже те особенности локации, которые в наши дни кажутся недостатками. Мобильной связи у гостей не будет. Зато это рай для интровертов: в деревне мало жилых домов, многие заселены только летом, сам домик стоит на краю рядом с лесом. На участке - баня, гриль-зона и беседка с видом на озеро. Можно разузнать дорогу к болотам, грибным и ягодным местам, заказать к своему приезду деревенские продукты - "молочку", рыбу, овощи, яйца, иван-чай. "Безлошадных" встретят с поезда и довезут до места. Ночевка на двоих обойдется в 3200 рублей за сутки. И судя по отзывам, туристы всем довольны.

Комментарий

Почему туристы потянулись в деревню?

Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма: