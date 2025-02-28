Стало известно, в какие регионы россияне отправятся этой весной

Аналитики проверили авиа- и ж/д бронирования россиян на весну и выяснили, какие направления пользуются повышенным вниманием. Так, самым популярным зарубежным направлением для поездок на поезде стала Белоруссия, а внутри страны — Санкт-Петербург.

Из Москвы в Минск было приобретено 37,2% билетов, а в Петербург — 10,2%, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования поездок «Туту.ру».

Самым популярным российским авианаправлением весной стал Калининград. Также популярны перелёты из Москвы в Сочи и Минеральные Воды.

Из городов ближнего зарубежья больше всего билетов приобрели в Баку и Ташкент, из дальнего — в Стамбул, Дубай и Пхукет. Среди европейских направлений самым популярным стал Париж.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что поток российских туристов на Мальдивы в 2024 году стал рекордным.