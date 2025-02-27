Эксперты оценили отказ отелей от работы с туроператорами

Отелям в России не нужна помощь туроператоров – они прекрасно могут загрузить себя сами. Такое мнение высказал один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». Как выяснила редакция, точка зрения распространенная, но спорная.

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«На дворе 2025 год, клиент массово мигрирует в интернет и там же совершает покупки. Ему не нужно никуда идти, составить мнение об объекте он может по многочисленным сервисам с отзывами», – написал наш читатель в комментариях. «Поэтому странно платить туроператорам и турагентам 15–20%, когда крупный объект самопродается при затратах на рекламу в 5%».

Автор не ответил на предложение представиться, но, судя по содержанию его реплики, он имеет отношение к гостиничному бизнесу. По словам подписчикиа, туроператор и турагент просто перехватывают рекламой «твоего же бренда туриста, который искал твой официальный сайт, чтобы купить там путевку». Он утверждает, что в течение года убедил владельца отеля, в котором работает, отказаться от услуг 90% посредников. С остальными сотрудничают «исключительно из опасений собственника».

С такой позицией не согласен председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. По его словам, городским гостиницам, работающим с командировочными, туроператоры и турагенты действительно не всегда интересны. А в курортных регионах сотрудничество может быть очень масштабным.

«Ключевая задача для любого – привлечение не просто тех, кто платит, а именно целевых аудиторий. И загрузка нужна хорошая по году, а не только в высокий сезон и пиковые даты. И вот с этим отельеры сами плохо справляются».

Заявления «мы сами все загрузим» наводят на мысль о серьезных маркетинговых и управленческих ошибках, говорит эксперт:

«Налицо перекос в отношениях с партнерами, туристами, сотрудниками и в целом с внешним миром. Подобное поведение вынуждает туроператоров и турагентов уводить потенциальных клиентов на другие объекты и на другие курорты, а у отеля сразу возникают проблемы по загрузке краев сезона и в межсезонье, растет себестоимость каждого проданного койко-дня и снижается доходность каждой продажи. Зачастую отказ от партнерства и есть тот самый "выстрел себе в ногу"».

Еще одно преимущество сотрудничества с турбизнесом – предоплата. Туроператор вносит авансовый платеж, на которой в несезон отельер может подготовить объект к очередному наплыву туристов. Партнерство выгодно новым гостиницам: они получают возможность быстро раскрутиться и сформировать клиентскую базу.

«Союз отеля и туроператора не длится вечно – как правило, несколько лет, – говорит гендиректор туроператора “Дельфин” Сергей Ромашкин. – Прежде чем заключить договор, мы каждое место проверяем сами и гарантируем клиентам заявленные условия, а потому туристы нам доверяют и соглашаются туда поехать. Через какое-то время объект начинает справляться без нас и отношения прекращаются. Это естественный процесс. Но бывает, что мы вместе десятки лет».

Крупные туристические компании обновляют свой отельный ассортимент ежегодно примерно на 5%.

«Есть разные схемы работы, – резюмирует вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. – Одни отказываются от сотрудничества с туроператорами – возьмем, отель в центральной части Москвы, у которого много лет запросов больше, чем мест: ему выгодно работать с прямым клиентом. Это вопрос ведения бизнеса: каждый предприниматель сам отвечает за выбор тактики и стратегии».

Ранее TourDom.ru писал, что накануне летнего сезона некоторые санатории не принимают бронирования от туроператоров и турагентов или ограничили квоты для турбизнеса.