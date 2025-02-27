Что посмотреть туристу в Дагестане

Завтра наступает весна и, не менее чем летний, долгожданный сезон отпусков. В топ-3 городов, самых популярных в этом году для длительного весеннего отдыха, вошли Сочи, дагестанский Каспийск и кубанский курорт Кучугуры. Здесь в среднем номера в отелях заказывают на 9-13 ночей, сообщил сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру. Мы расскажем, что ожидает туристов в Дагестане и какие здесь цены.

Каспийск находится недалеко от Махачкалы, где много привлекательных для туристов городских маршрутов. А в самом Каспийске - пляжи Каспийского моря с видом на горные пейзажи.

Красивых мест в Дагестане много. Не случайно бронирование весенних и летних туров по Дагестану выросло по сравнению с прошлым годом почти на четверть. По данным Российского союза туриндустрии, путешественники начали резервировать отдых на юге республики еще в феврале. Эксперты связывают это с постоянным ростом интереса к Дагестану. Есть и еще один фактор - часть туристов ищет альтернативу Черноморскому побережью из-за опасений загрязнения Черного моря после ЧП с танкерами.

Трехдневный тур без перелета в Дагестан обойдется примерно в 20 тысяч рублей с человека. А цена пятидневного стартует от 35 тысяч

За прошлый год количество гостиниц и других средств размещения увеличилось почти на треть. По данным Ассоциации туроператоров России, проживание в дагестанских гостиницах по сравнению с прошлым годом подорожало на 10-15%. В некоторых популярных отелях свободных мест почти не осталось. Средняя стоимость гостиниц в Махачкале - от 1,5 до 5 тысяч рублей. Есть и номера люкс, где цена доходит до 10 тысяч и больше. В сельской местности можно остановиться в гостевых домах, заплатить придется от тысячи до трех в сутки.

Большинство туристов прилетают в республику на самолете. А весной по регионам Северо-Кавказского федерального округа начнет курсировать турпоезд "Жемчужина Кавказа". Первый рейс намечен на 26 апреля. Состав будет отправляться из Москвы с остановками в Майкопе, Владикавказе, Грозном, Дербенте, Махачкале и Нальчике. Во время стоянок для пассажиров поезда предусмотрены увлекательные экскурсии.

Что привлекает туристов в это время года? Весной в Дагестане обычно стоит прекрасная погода. Нет изнуряющей летней жары, и можно спокойно гулять и любоваться достопримечательностями. А посмотреть есть что. Туристы любят побродить по улочкам древнего Дербента, привлекает их цитадель Нарын-Кала и старейшая в России Джума-мечеть VIII века. Бьет рекорды популярности самый глубокий в Европе Сулакский каньон. В прошлом году здесь открылась экстремальная тропа "Виа феррата". Ее протяженность - 390 метров вдоль скалы и 90 метров над рекой Сулак. В конце посетители должны пересечь подвесной мост - зрелище не для слабонервных. Но есть и вполне спокойные маршруты. Больше всего путешественников манит расположенный в Гунибском районе аул Гамсутль. Его сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу. Многие специально приезжают в Дагестан именно в мае, чтобы полюбоваться и сделать красивые фотографии в окружении исключительной красоты маковых полей. Их цветение можно наблюдать около знаменитого бархана Сарыкум, в районе Избербаша, по дороге в города Дербент и Кизилюрт.

Сколько все это стоит? Трехдневный тур без перелета обойдется примерно в 20 тысяч рублей с человека. Для первоначального знакомства с регионом предлагается пятидневный тур "Дагестан на все сто процентов". Стоимость поездки - от 35 тысяч рублей с человека.

Напоследок еще несколько советов собирающимся в Дагестан туристам. Большинство точек общепита и небольших магазинов не принимают оплату картой по терминалу. Надо платить наличными или переводом - почти везде висит табличка с номером телефона. В некоторых горных районах не всегда есть сотовая связь. В любом случае можно без проблем обращаться к местным жителям, они с радостью помогут.

Тем временем

В Крыму продажи туров на начало мая на 30-35% опережают показатели прошлого года, а у ряда компаний - двукратный̆ рост. В Сочи бронирование путевок на майские праздники тоже шло активно - на 10% лучше, чем в сезон 2024-го. Однако некоторые туроператоры говорят о замедлении продаж из-за выросших цен на отели и авиабилеты. Но бюджетный вариант размещения еще можно найти, например от 2,9 тысячи рублей за двоих в сутки с завтраком. А в это время на федеральном курорте "Белокуриха" в Алтайском крае на май продано уже более 65% путевок. Как рассказал "РГ" замдиректора одного из крупнейших санаторных комплексов "Белокурихи" Олег Акимов, это заметно больше, чем в прошлые годы. "Обычно май у нас не так был востребован, как летние месяцы. Продажи идут активно, несмотря на то, что путевки подорожали на 5-10%", - подчеркнул он. Сейчас стоимость путевок в "Белокурихе" варьируется в среднем от 7 до 20 тысяч рублей за сутки с учетом питания и лечения.