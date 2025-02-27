Когда снизятся цены на летний отдых в отелях и санаториях Анапы

Тарифы на размещение в отелях и санаториях Анапы пока остаются на том же уровне, на котором отельеры выставили их осенью – на 5–10% выше, чем в прошлом году, сообщают эксперты. Однако уже скоро их могут пересмотреть: к 1 марта от Роспотребнадзора ждут предварительной оценки соответствия пляжей санитарным нормам.

Сейчас туристы не торопятся отменять уже размещенные бронирования.

«Многие клиенты покупали путевки и проживание заранее – еще до ЧП в Черном море», – пояснили в туроператоре «Алеан».

Если говорить о санаториях, то чистота пляжей и морской воды для их гостей вообще не главное. Здравницы предлагают лечебные программы, в большинстве есть бассейны – подогреваемые или закрытые, инфраструктура для отдыха на территории: туристам будет чем себя занять.

Спрос на отдых в Анапе летом обвалился на 60% по отношению к тому же периоду 2024-го. Казалось бы логичное решение – снизить цены – в объектах размещения считают преждевременным.

«Да, заказов меньше, но сейчас не та ситуация, когда нужно снижать тарифы, – считает исполнительный директор санатория “Родник” Карина Ватьян. – Туристы не спешат бронировать номера и туры не потому, что у нас дорого, а потому что СМИ пишут, что у нас якобы даже дышать опасно».

После того как Роспотребнадзор выдаст официальное заключение, сомневающиеся туристы вновь проявят интерес к Анапе.

«Уверен, что РПН даст положительное заключение», – говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. В течение марта спрос будет «разгоняться».

Отели и санатории смогут оценить динамику бронирований и уже исходя из нее решат, стоит ли снижать цены или оставить их неизменными.

Сергей Ромашкин предполагает, что маркетологи отелей и здравниц будут экспериментировать. Если выяснится, что скидка в 10% работает, то на этом остановятся, но могут дойти и до 20–40%. Однако затем спецпредложения прекратятся:

«Когда спрос разгонится, и отельеры наберут “критическую массу” гостей, тарифы снова начнут расти согласно принципам динамического ценообразования».

Официального заключения РПН ожидают не только туристы и отельеры, но и предприятия, которые держат для отдыха сотрудников квоты в здравницах Анапы.

«Часть предприятий уже отказывается от блоков в пользу Геленджика, – сообщили в компании “Алеан”. – Другие примут решение после официальной информации о состоянии пляжей».

Сейчас забронировать 10-дневное проживание в апреле в санатории 3* в Анапе можно за 84 тыс. руб. на двоих. В такую сумму обойдется отдых в «Дилуч» с 3-разовым питанием и лечением. В июне аналогичный вариант предлагается за 127 тыс. Номер в «Элладе» 3* в районе Джемете с полным пансионом и лечением в апреле доступен за 126 тыс. руб., в июне – за 190. Джуниор сьют в пансионате «Урал» 4* можно забронировать на 10 дней в апреле за 120 тыс. руб. на двоих, в июне – за 260.