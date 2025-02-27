На Камчатке могут ужесточить правила для туристов

После крушения в 2024 году вертолета с туристами авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке перевозчиков предложили строже наказывать за повторные нарушения, связанные с несанкционированными полетами. Такую инициативу разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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В связи с тем, что экскурсионные перелеты туристических групп, воздушные свидания, полеты с высшим пилотажем и прочие развлечения, популярные у туристов, иногда заканчиваются трагически, Нилов считает необходимым взять ситуацию на контроль и ужесточить санкции за повторное нарушение статей Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идет о действиях, угрожающих безопасности полетов, нарушениях правил использования воздушного пространства и правил безопасности эксплуатации воздушных судов.

Штрафы для должностных лиц, граждан и юрлиц за повторные нарушения в среднем предлагается увеличить вдвое по сравнению с уже действующими. Максимальные наказания для граждан будут доходить до 100 тыс., для должностных лиц – до 300 тыс., а для компаний – до 1 млн руб. В качестве альтернативного наказания также предлагается лишать права управления воздушным судном на срок до года.

Законопроект будет внесен в Госдуму сегодня. Депутат считает, что у инициативы есть большая вероятность быть принятой при рассмотрении. Как минимум Минтранс уже положительно о ней отозвался.

Ранее TourDom.ru писал, что вертолет Ми-8Т разбился у горного массива вулкана Вачкажец в августе 2024 года. На борту находились 22 человека, все погибли. У компании-владельца «Витязь-Аэро» изъяли все необходимые документы для проверки. В оперативных службах сообщили, что воздушное судно врезалось в сопку. Оно должно было доставить пассажиров от вулкана в село Николаевка.