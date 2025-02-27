Как петербурженка развивает туризм на Дальнем Востоке

В последние годы российские путешественники открывают для себя Дальний Восток с его уникальной природой и завораживающими видами. Неизведанных мест очень много. Например, в Хабаровском крае есть уголок, где можно увидеть границу тайги, гор и моря, попробовать молоко северных олених и увидеть место последнего сражения Гражданской войны. Чтобы показать все это туристам, геолог Ольга Якубович взяла "дальневосточный гектар" и регулярно приезжает сюда из Санкт-Петербурга.

© ТАСС

Призвание — изучать

Когда Ольга оканчивала школу, она долго выбирала, кем стать. Тогда модно было заниматься программированием, и девушка хотела податься в эту сферу.

«‎Но потом я подумала о том, что мне сложно представить себя сидящей в замкнутом помещении в течение суток у компьютера. Мне захотелось, чтобы в моей работе было больше перемещений, и я решила рискнуть и попробовать пойти в геологию. С первого же года она очень затянула, и с того момента я ни капли об этом не пожалела», — вспоминает исследовательница.

Сейчас она преподает в Санкт-Петербургском государственном университете и изучает возраст горных пород в Институте геологии и геохронологии докембрия (ИГГД РАН). Именно благодаря своей работе в науке Якубович и оказалась на Дальнем Востоке. Здесь Ольга исследовала уникальное платиновое месторождение, которое находится в Аяно-Майском районе Хабаровского края, одном из самых северных и отдаленных районов этой местности.

«‎К тому времени я побывала уже во многих местах в нашей стране. Но, приехав туда, я поняла, что влюбилась в это место. Это район по площади примерно как Германия, с населением около 1 тыс. человек. Это труднодоступная местность. Попав туда, ты как будто оказываешься в другом мире, — поясняет девушка. — И потом, когда уже появилась программа "Дальневосточный гектар", я подумала: как бы было здорово, если бы сюда могли приезжать больше людей».

Программа "Дальневосточный гектар" появилась в России в 2016 году. По ней можно получить землю бесплатно и вести на ней хозяйство, строить дом, развивать туризм. Якубович оформила "дальневосточный гектар" в 2017 году для природно-познавательных целей и с тех пор почти каждый год в приезжает Аяно-Майский район.

Дорога к морю

Центр района — это село Аян, население которого чуть более 700 человек и с каждым годом уменьшается. Село основали на берегу Аянской бухты, где 25 мая 1842 года высадились отважные путешественники поручик Дмитрий Орлов и его проводник тунгус Афанасий, чтобы укрыться от непогоды. Уже в 1846 году Аян стал главным портом Российской империи в Тихом океане. Населенный пункт стал началом нового тракта до Якутска, откуда с помощью оленей доставлялись грузы до побережья Охотского моря.

Аянский тракт был очень важен в период освоения русскими Аляски, однако с продажей этой территории в 1867 году и в связи со строительством нового порта во Владивостоке потерял свое значение. Сейчас до села нет ни одной дороги, а единственный способ связи с внешним миром — авиасообщение. Аэродром в Аяне с грунтовой взлетно-посадочной полосой уже много десятилетий обслуживает местных жителей.

В первый год доехать до своего гектара Ольге не удалось. Добравшись из Петербурга сначала в Хабаровск, а потом и в Николаевск-на-Амуре, девушка с друзьями стали искать варианты, как добраться до Аяно-Майского района.

«‎Крупные авиакомпании туда не летают, автобусы не ездят. Оказалось, что если мы хотим путешествовать в удаленные уголки России, то на самом деле неочевидно, как это делать», — объясняет Якубович.

Новые маршруты

Несмотря на первую неудачу, Ольга не отчаялась и решила вернуться сюда на следующий год. Выяснилось, что в Аяно-Майский район летают только маленькие самолеты определенной авиакомпании и вылета иногда приходится ждать по несколько дней, а о билетах стоит позаботиться за несколько месяцев. Однако Ольга и тут не испугалась. Несмотря на то что Аяно-Майский район мало населен, Якубович смогла найти местных жителей, которые стали ее единомышленниками.

«‎Нам очень сильно помогали, потому что информации в интернете практически нет, негде прочитать. А вопросов на самом деле очень много: в какое время приезжать, где ставить палатку, где ходит медведь? — поясняет путешественница. — Мы много общались с местными жителями, спрашивали, ходили, все изучали и составили маршруты».

Путеводитель для туристов, который составили Ольга и ее друзья, тоже ученые, включает 14 основных природно-познавательных маршрутов. Как поясняет Якубович, чтобы по-настоящему почувствовать красоту этого места, надо непременно пройтись по маршруту, где горы на побережье встречаются с Охотским морем. Туристов здесь встретят неприступные скалы и морской ветер.

«‎Широта у Аяна примерно как у Петербурга, но район рассекается пополам Джугджурским хребтом, и часть его находится в Охотском приморье», — комментирует исследовательница.

В Охотском море очень мощные приливы и отливы, и от их цикла зависит доступность тех или иных мест. Без их расписания нельзя выйти на туристический маршрут: можно попросту застрять на одной из точек. Вода здесь не только часть пейзажа, но и один из незаменимых способов передвижения. Узнать расписание можно на метеорологической станции в селе Аян, в маленьком бирюзовом здании с красной крышей, которое как будто бы сливается со здешней местностью.

Приморские олени

Узнав расписание, можно отправиться к одному из самых интересных мест в Аяно-Майском районе — стоянке оленеводов. Именно уникальное природное расположение на стыке двух климатических зон позволило этой территории стать местом, где родилась и сохранилась культура приморского кочевья. Возможно, кто-то думает, что северные олени обитают только за Полярным кругом, а рядом с морем их встретить невозможно. Однако это не так.

«‎Приморская культура оленеводов отличается от классической якутской, потому что здесь другие климатические особенности, другая мощность снежного покрова, и поэтому есть свои особенности того, как нужно готовить стойбище», — комментирует Якубович.

Чтобы увидеть стойбище приморских оленеводов, нужно отправиться примерно за 70 км от поселка Аян в ныне заброшенный населенный пункт Лантарь, неподалеку от которого располагается одна из их главных стоянок. Когда-то здесь можно было встретить тысячи северных оленей, щиплющих траву, но в последние десятилетия по многим объективным причинам численность поголовья сократилась. Зато, согласно путеводителю, в окрестностях поселка можно набрести на старые пастбища, расположенные на заливных лугах, скрытых от непогоды в лесах и предгорьях Джугджурского хребта. Кроме оленей, на побережье у поселка Лантарь можно наблюдать удивительную картину: как обсыхают, прижавшись боками друг к другу, сотни и сотни нерп.

Приморские оленеводы зимой и летом живут рядом с животными. Туристы при посещении Аяно-Майского района смогут ближе познакомиться с бытом кочевого народа и даже попробовать подоить северного оленя или прокатиться на нем. В глубине тайги можно встретить даже тех оленеводов, которые с животными встречаются чаще, чем с людьми. По словам Ольги, такой образ жизни приводит к тому, что у них нет иммунитета от большого количества болезней, которые встречаются у жителей больших городов.

«‎Нам даже рассказывали, что они не могут есть еду, которую мы сейчас едим, так же как и мы, наверное, не сможем питаться привычной им едой, потому что у нас совершенно к разным вещам приучен организм», — добавляет она.

След кремлевских елей

Что касается рациона оленей, то в него входит в первую очередь ягель, который здесь в полном изобилии. Но, кроме ягеля, в Аяно-Майском районе произрастает сразу несколько видов растений — эндемиков этой территории. В рамках проекта "Флора России" Ольга вместе с друзьями-биологами составили перечень из 50 видов растений и грибов.

«‎Мы фотографировали растения, определяли их вид и сделали книжечку по растениям Аяно-Майского района с указанием их научной классификации. Она ориентирована больше для детей, чтобы ребята, когда гуляют, смотрели и изучали, что у них под ногами».

Сборник об уникальных растениях Аяно-Майского района поможет и туристам, считает Ольга. Вместе с материалами о флоре этой территории путешественники смогут сделать свою поездку более познавательной.

«‎Немногие знают, но у стен московского Кремля растет аянская ель. Те самые голубые ели, которые мы видим на фотокарточках, из этих самых мест», — поясняет исследовательница.

Для сохранения этого природного богатства в 1990 году здесь был создан Джугджурский заповедник. Это самый крупный из шести заповедников Хабаровского края. Его площадь превышает 850 тыс. га, это соизмеримо по площади с Португалией, Голландией и Швейцарией, вместе взятыми. Для посещения заповедника нужно оформить специальное разрешение, предварительно отправив заявку на почту учреждения в селе Аян.

Сражения и победы

Природа этого места неразрывно связано с его историей. В 15 км севернее села впадает в Охотское море холодная горная речка Няча. Именно тут больше 100 лет назад состоялась последняя битва Гражданской войны. Здесь была повержена Сибирская добровольческая дружина белого генерала Анатолия Пепеляева, одного из самых молодых генералов России. Как напоминание об этих событиях до сих пор на берегу можно найти фрагменты гранат и прочей военной амуниции. А для любителей природы это место интересно нерестящимся лососем и морскими котиками, которые любят покачаться на волнах на широких просторах дельты реки Няча.

"Дальневосточный гектар", который взяла Ольга Якубович, находится недалеко от заповедной территории и в пешей доступности от самого поселка Аян. На мой вопрос о том, как местные жители относятся к ее присутствию здесь, она, задумавшись, отвечает:

«‎Люди чувствуют изоляцию от внешнего мира, и части людей это нравится, потому что это создает свой уникальный микроклимат. С другой стороны, многие считают, что дальнейшее развитие без более тесного контакта с цивилизацией невозможно. Программа "гектарная" разная, и можно выбрать, под что ты берешь гектар. Наше предложение по развитию здесь экотуризма воспринимается местными положительно, потому что все они любят природу».

Высокое небо

Туризм в этих местах должен быть в гармонии с окружающей средой, считает петербурженка, поэтому, чтобы по-настоящему почувствовать красоту Аяно-Майского района, сюда стоит отправляться с палаткой. Оптимальное время — август. По словам Якубович, нетронутая природа Дальнего Востока — именно то, что нужно уставшим от шума жителям больших городов, таких как Санкт-Петербург и Москва.