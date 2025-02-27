Как будет происходить узаконивание овербукинга

Узаконивание овербукинга в России будет происходить с учетом интересов пассажиров. Об этом сообщил Илья Зотов, заместитель председателя Общественного совета при Министерстве транспорта.

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По его словам, практика сверхбронирования будет применяться только к рейсам с высокой частотой полетов. При этом время вылета не может быть перенесено более чем на 24 часа. Независимо от обстоятельств, рейс должен быть выполнен в течение суток, а пассажиры, чьи права были нарушены, получат компенсацию.

В совете отметили, что механизм выплат будет организован таким образом, чтобы пассажирам не пришлось самостоятельно добиваться возмещения от авиакомпаний. Обязанность по компенсациям ляжет на аэропорты, которые затем будут урегулировать вопросы с перевозчиками.

Кроме того, определенные категории пассажиров будут полностью защищены от практики овербукинга.

«Существует ряд групп, которые находятся под особой защитой, и авиакомпании не смогут предложить им сверхбронирование, даже при наличии такой возможности. К ним относятся, например, организованные детские группы, люди с ограниченными возможностями, семьи и другие», – уточнил Зотов.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» подготвил поправки в Воздушный кодекс РФ для легализации овербукинга. Документ уже передали Минтрансу. Ведомство сейчас изучает инициативу на предмет ее правоприменения в России.