Чем заняться туристу в Никола-Ленивце на Масленицу

Здесь развернётся настоящее шоу!

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Широкая Масленица масштабно отмечается во всех регионах России. Традиционно каждый год жители городов с песнями и плясками провожают зиму и встречают долгожданную весну. Всевозможные конкурсы, шум и веселье делают этот праздник одним из самых запоминающихся.

Никола-Ленивец: история создания парка

Арт-парк «Никола-Ленивец» — крупная ландшафтная зона, расположенная в Калужской области. Этот уникальный объект находится в одноимённой деревне, которая входит в состав национального парка «Угра» и считается особо охраняемой природно-исторической территорией.

Свою историю парк начал в 1989 году. Именно в этом году художник Николай Полисский вместе со своими друзьями, любителями творчества, переехал из столицы в деревню Никола-Ленивец. Она стала пристанищем для творческих и креативных людей: Полисский стал создавать необычные арт-объекты, сделавшие это место популярным среди туристов.

Именно Полисскому принадлежит идея создания фестиваля «Архстояние». Парк традиционно является местом слёта архитекторов, дизайнеров и деятелей современного искусства, которые могут с гордостью похвастаться своими неординарными объектами.

Огромные арт-объекты — настоящее украшение Никола-Ленивца. К первому «Архстоянию» было построено так называемое «Николино ухо» — необычная скульптура в виде большого уха на берегу реки. Забавно, что в этом объекте можно комфортно сидеть и наблюдать за красивыми пейзажами парка.

Недалеко от этого объекта расположился маяк из ветвей, полностью созданный из природных материалов. Но символом арт-парка считается скульптура «Ротонда», на крышу которого можно было подняться, чтобы полюбоваться чарующим видом на весь Никола-Ленивец.

Всего объектов в парке свыше 50, все они доступны для посещения, а некоторые из них могут похвастаться живописными видами со смотровых площадок.

Во время фестивалей Никола-Ленивец буквально преображается и превращается в место скопления людей, близких по духу и мышлению. Гулять по парку можно в любое время, здесь проложены дорожки. Но к некоторым объектам придётся пробираться через лес.

Как празднуют Масленицу в Никола-Ленивце

Празднование Масленицы в Никола-Ленивце берёт своё начало с 2001 года. Масштаб мероприятия и сама идея сожжения гигантского арт-объекта в финале настолько пришлась по душе гостям, что было принято проводить подобное празднество ежегодно.

В прошлом году Масленицу в Никола-Ленивце отмечали 16 марта. В этот день в арт-парке развернулись масштабные гуляния, кульминацией которых, как и подобает ежегодной традиции, стало сожжение «Чёрной горы» — 22-метрового арт-объекта, автором которого стал местный житель Константин Фоминов. Именно он помогал возведению большинства популярных арт-объектов Никола-Ленивца.

«Чёрная гора» достойна отдельного разговора. Этот огромный вулкан собирали порядка 20 человек на протяжении почти трёх месяцев. Архитектором стала Екатерина Полякова: её рукам принадлежит творение «Вавилонская башня», которое сожгли в 2022 году.

«Чёрная гора» — это сложенный из веток и сена объект, сожжение которого представляет собой извержение вулкана с дымом, искрами и пеплом.

В 2023 году огню предали объект «Четвёртая стена», устроив незабываемый перформанс. Арт-объект представлял собой огромный деревянный каркас, заполненный внутри сеном и прочим строительным мусором. Но смысл стены глубоко философский: автор хотел показать стену, состоящую из человеческих обид, боли и прошлых неудач. Поэтому на объект хаотично прикололи различные элементы: окна, двери, доски.

Эти элементы олицетворяют различные человеческие эмоции, которые губительно сказываются на душевном равновесии. «Четвёртая стена» сгорела и тем самым уничтожила всё плохое и сожгла внутренние границы каждого человека.

Сначала сожжению подвергались арт-объекты, уже давно существующие на территории парка. Но затем было принято решение специально создавать объект для фееричного предания огню. Как правило, подобные скульптуры строятся порядка нескольких месяцев и всегда — из натурального дерева.

В 2024 году организаторы мероприятия впервые попросили всех гостей прибыть на место празднования в тематических нарядах в стиле «креативный фолк». В этом году гостям арт-парка предлагается надеть костюмы в средневеково-романтическом стиле. Впрочем, особых ограничений нет, Никола-Ленивец с радостью откроет свои двери для всех участников мероприятия, вне зависимости от выбора их наряда.

Программа Масленицы в Никола-Ленивце

Где: парк Никола-Ленивец — Калужская область, Дзержинский район, деревня Никола-Ленивец

Цена: от 4000 до 5900 рублей в зависимости от выбранной категории

Билеты на Масленицу категории «Приоритет» включают в себя следующие плюсы:

место на парковке «приоритет» или специальный трансфер из Москвы до парка и обратно;

отдельный шатёр с закусками и дополнительной программой;

встреча с автором арт-объекта наступившего года;

трибуна, с которой можно полюбоваться захватывающим видом сожжения арт-объекта;

персональный координатор.

Билеты на Масленицу категории «Стандарт» включают в себя входной билет на само мероприятие с правом посещения парка на протяжении всего праздника.

Программа Масленицы в арт-парке масштабная и разносторонняя.

С 11:00 до 17:00 развернутся массовые масленичные гуляния с исконно русскими состязаниями и весёлыми играми. Здесь можно будет показать свою силу и даже покормить дракона. Если вы придёте в тематическом костюме, можете дополнить образ необычными элементами, прикупив их на ярмарке.

Декорациями в этом году станут миниатюрные копии объектов из коллекции Масленицы. Не забывайте, что Масленица будет проходить в средневеково-романтическом стиле, поэтому подбирать образ нужно заранее. Не стоит проходить мимо мастер-класса по созданию цветка для прекрасной дамы.

Для рыцарей будет другая забава — мастер-класс по изготовлению копья. Копьеносцам посчастливится стать участниками необычного перформанса и помочь романтику одолеть всесильного великана. Цветы традиционно бросают в тлеющие угли, знаменуя тем самым победу над прошлыми неприятностями.

С 12:00 до 20:00 будет проходить роспись игрушечных лошадок. При этом лошадка необычным образом должна превратиться в изящного коня или маленького пони.

С 11:00 до 20:00 пройдёт традиционная Никола-Ленивецкая ярмарка. На ней можно приобрести деревянные сувениры, отведать вкусные блины и горячий чай.

C 15:00 до 16:00 состоится музыкальная лаборатория с Андреем Головиным и Адми*Лаб. Участникам Масленицы предложат стать неотъемлемой частью перформанса. Гости смогут бить в барабаны, свистеть в свирели и издавать такой шум, чтобы он смог отпугнуть великанов. При этом участники должны будут посетить мастер-класс, чтобы слаженными действиями выступить настоящим оркестром.

С 17:30 до 18:00 состоится сам перформанс, олицетворяющий поединок влюблённого романтика-рыцаря с великаном.

В 18:00 настанет кульминация всего празднества: сожжение арт-объекта «Мельница», автором которого выступил Николай Полисский.

В 18:40 начнётся дискотека от Kedr Livanski. Необычная музыка диджея будет удивительно сочетаться с треском полыхающего дерева. Все мелодии автора — своеобразный призыв к весне.

Что ещё будет проходить в Калужской области?

В Боровском районе региона, в деревне Петрово, 1 и 2 марта пройдёт Широкая Масленица в «Этномире». Билеты стоят 1800 рублей. Гостям загородного комплекса предстоит узнать, как отмечают Масленицу в разных странах. Интересная экскурсия сменится весёлыми представлениями скоморохов и артистов, которые будут завлекать посетителей плясками, играми и соревнованиями. На мастер-классе каждого научат делать соломенную Масленицу.