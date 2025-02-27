Как изменился спрос на отдых в Анапе у россиян

Экологическая катастрофа с разливом мазута из танкеров «Волгонефти» отразилась на выборе мест отдыха россиянами. Туроператоры констатируют падение числа заказов туров в Анапу – на 40%.

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По оценкам специалистов по экологии, для восстановления черноморской экосистемы и полусотни километров береговой линии потребуется немало времени. Ориентировочно, полноценный отдых в Анапе станет возможен не раньше 2026 года.

Многие туристы, стали искать другие варианты для проведения отпуска. Например, переориентировались на Крым. Увеличение спроса на крымские направления фиксируют туроператоры. Однако специалисты предостерегают, что повышенный интерес к Крыму способен вызвать увеличение цен на отдых, что нужно иметь в виду при планировании поездки.

Ранее писали, что туры в Абхазию могут снова стать доступны весной 2025 года. Туристка из России рассказала об особенностях отдыха в Абхазии.