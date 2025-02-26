Как развивается туристическая инфраструктура в Карачаево-Черкесии

На курортах Карачаево-Черкесии благодаря строительству модульных отелей за два года появилось 314 новых номеров. Новые объекты строились инвесторами при поддержке государства.

«Продолжаем работу по реализации проектов в сфере туризма и мероприятий, направленных на увеличение туристического потока в республике. Делаем акцент на развитие современной гостиничной инфраструктуры. <> Именно за счет строительства модульных отелей за последние два года номерной фонд на курортах Карачаево-Черкесии увеличен на 314 единиц в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе», — сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.

Он уточнил, что строительство велось в рамках 19 инвестпроектов, реализованных на условиях софинансирования за счет федеральных и региональных субсидий, а также средств инвесторов и стало возможным благодаря федеральному проекту

«Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В 2025 году стартовал новый нацпроект — «Туризм и гостеприимство», в рамках которого в КЧР продолжится работа по созданию средств размещения. В частности, республика примет участие в конкурсном отборе Минэкономразвития России на получение субсидии на реализацию инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.