Турпоток на курорт «Архыз» вырос

Около 460 тыс. человек посетили всесезонный горный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии за два неполных месяца 2025 года. Рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10,6%, сообщил ТАСС гендиректор курорта Роман Киранчук.

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«С начала этого года наш курорт принял уже около 460 тыс. гостей, это на 10,6% превышает показатели в январе-феврале 2024 года. Всего в прошлом году турпоток на "Архыз" вырос на 20% и составил более одного миллиона человек. В текущем году ожидаем свыше 1,2 млн туристов», — сказал собеседник агентства.

Ежегодному увеличению туристического потока на курорт способствует открытие новых сервисов и разнообразный событийный календарь "Архыза".

«Зимой помимо лыж и сноуборда у наших гостей большой популярностью пользуются также сервисы для семейного отдыха, культурные и спортивные мероприятия. Например, празднование Дня защитника Отечества, организованное совместно с региональным отделением российского общества "Знание", посетили более 7 тыс. человек», — отметил Киранчук.

Большим спросом у туристов пользуются и другие туристические локации Карачаево-Черкесии - Домбай, Теберда, Софийская поляна. Ранее министр туризма и курортов республики Расул Текеев сообщал, что в регионе продолжат совершенствовать и развивать инфраструктуру всех курортных зон КЧР.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км.