Когда в Кирове начнется летний туристической сезон в 2025 году

Мероприятия начнутся с открытия пешеходной Спасской.

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Летний туристический сезон в 2025 году в Кирове откроют с 1 мая на пешеходной Спасской. Об этом рассказал руководитель областного Центра развития туризма Алексей Чепцов. Мероприятия начнутся с открытия пешеходной Спасской. Сейчас совместно с районами Кировской области идет проработка их участия этом в проекте.

Также на Спасской с 1 мая по 29 сентября каждые выходные будут организованы ярмарочные гуляния, выступления творческих и спортивных коллективов. Много мероприятий планируется в рамках Года защитников Отечества и 80-летия Победы: концерты, выставки, викторины.

Также в планах продолжить Гастрономический фестиваль на Спасской.