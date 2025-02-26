Когда в Кирове начнется летний туристической сезон в 2025 году

В Кирове летний туристической сезон в 2025 году откроют с 1 мая
Мероприятия начнутся с открытия пешеходной Спасской.
Летний туристический сезон в 2025 году в Кирове откроют с 1 мая на пешеходной Спасской. Об этом рассказал руководитель областного Центра развития туризма Алексей Чепцов. Мероприятия начнутся с открытия пешеходной Спасской. Сейчас совместно с районами Кировской области идет проработка их участия этом в проекте.
Также на Спасской с 1 мая по 29 сентября каждые выходные будут организованы ярмарочные гуляния, выступления творческих и спортивных коллективов. Много мероприятий планируется в рамках Года защитников Отечества и 80-летия Победы: концерты, выставки, викторины.
Также в планах продолжить Гастрономический фестиваль на Спасской.