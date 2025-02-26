WINEPARK объявил старт ежегодного конкурса винных гидов

Центр винного туризма в Крыму WINEPARK, который располагается на территории курорта “Мрия”, начал принимать заявки для участия в конкурсе винных гидов со всей России. Сбор визиток и эссе продлится до 8 марта. Финал конкурса состоится 20 апреля на территории Маcсандры – легенды российского виноделия, и будет приурочен ко Дням российских вин. Главный приз - выходные на курорте “Мрия”.

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Конкурс призван развивать винную культуру России, профессиональные кадры и образовательные инициативы Винного парка. Проект помогает становлению начинающих специалистов отрасли и расширяет профессиональные горизонты опытным гидам. Благодаря этому мероприятие вносит вклад в богатую винную культуру Крыма и страны, привлекая в индустрию квалифицированные кадры. Проект открывает двери для всех желающих проверить знания и поделиться опытом, а также стать частью большого творческого сообщества.

© Пресс-служба

Конкурс винных гидов WINEPARK пройдет в два этапа. Первый: сбор заявок - 23 февраля-8 марта и отборочный онлайн-тур с демонстрацией навыков - 13-16 марта. Второй: полуфинал, где предстоит сыграть в квиз от сообщества “Вино и люди”, и финал с блиц-викториной и эскпромтными заданиями 20 апреля. Местом проведения завершающего этапа станет крупнейший винодельческий завод в России с вековой историей - Массандра. Председателем жюри выступит вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, руководитель ИЦ WineRetail и член Союза сомелье и экспертов России Александр Ставцев. Все участники получат дипломы, подарки от партнеров, а победитель - сертификат на проживание от крымского премиального курорта “Мрия”.

© Пресс-служба

Для участия необходимо направить на электронный адрес: ФИО, телефон, почту, стаж работы винным гидом, место работы/учебы, эссе на тему “Винный туризм: инновации и традиции” (не менее 2 000 знаков) и видеовизитку. Подробная информация есть на сайте WINEPARK.