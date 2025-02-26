У авиакомпании S7 произошел крупный сбой

У авиакомпании S7 сегодня возникли серьезные технические проблемы – пассажиры на протяжении продолжительного времени не могли воспользоваться официальным сайтом и приложением для клиентов. Первые жалобы на сбой в их работе появились в районе 2 часов ночи по московскому времени: «Сайт не ищет билеты. Не дает войти в личный кабинет», «Приложение не дает зарегистрироваться на рейс. Когда почините?» – написали туристы в официальных соцсетях перевозчика.

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Представители авиакомпании признали технические сложности:

«Сейчас мы испытываем временные трудности в работе приложения и сайта. Мы уже решаем проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства! Спасибо за понимание».

Клиентам, которые не могли самостоятельно зарегистрироваться на ближайшие вылеты, посоветовали заранее приезжать в аэропорты. Ну а тем, кому нужно было оперативно купить билеты, предложили воспользоваться обычными кассами.

Судя по моменту отправки пользователями своих комментариев, на решение проблем ушло немало времени. Последняя из жалоб поступила в районе 10 часов утра.

На текущий момент сайт работает – система бронирования позволяет искать нужные рейсы и приобретать билеты. Редакция TourDom.ru отправила запрос в пресс-службу авиакомпании, предложив рассказать о подробностях произошедшего. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее TourDom.ru писал, что технический сбой помешал туристам оформить итальянскую визу.