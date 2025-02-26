Абрамченко рассказала о туристическом форуме «Территория жизни»

Всероссийский форум внутреннего туризма Ru.Локация "Территория жизни" создан для обмена практиками работы с наследием России и формирует новые идеи, меняющие к лучшему жизнь людей. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в приветствии участникам форума.

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«Форум Ru.Локация - площадка, которая активно развивает тему наследия, проект создан для обмена эффективными практиками работы с наследием нашей страны, раскрытием его экономического и социального потенциала. Он рассказывает об успешных примерах использования памятников архитектуры, развития внутреннего туризма и креативных индустрий, формирует новые идеи для реализации локальных проектов, меняющих к лучшему жизнь людей и облик территорий, создает точки притяжения для малого бизнеса», — говорится в приветствии Абрамченко, которое зачитала меценат, учредитель АНО содействия сохранению донской культуры "Этно-хутор Старозолотовский", сооснователь проекта Ru.Локация Ирина Узденова.

Заместитель председателя Госдумы отметила, что важно помнить о корнях и традициях, о том, какие практики помогут сохранить и развить историческое достояние.

«На эти вопросы сегодня будут искать ответы лидеры общественных инициатив, предприниматели, представители государственных институтов и просто неравнодушные люди», — говорится в приветствии.

Она пожелала участникам форума найти единомышленников и партнеров.

«Пусть ваши идеи станут основой для новых проектов во благо нашей великой Родины», — заключила Абрамченко.

III Всероссийский форум внутреннего туризма Ru.Локация "Территория жизни" посвящен лучшим практикам и успешным проектам работы с наследием в России. Участники мероприятия обсудят развитие городских пространств и создание комфортной среды для жизни, возрождение объектов культурного наследия, новое прочтение традиционных промыслов, а также перспективы внутреннего туризма. Особое внимание будет уделено успешным локальным брендам и людям, которые выбирают Россию как место для реализации своих инициатив.

Форум организован медиаплатформой Ru.Локация и пройдет при поддержке правительства Москвы, правительства Ростовской области, Федерального агентства по делам национальностей, Россельхозбанка и VK. Генеральный информационный партнер проекта - ТАСС.