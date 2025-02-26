Как бесплатно отдохнуть на Черном море и вернуться с прибылью

Туристический сезон начнется буквально в ближайшие недели и на Черное море поедут отдыхающие. Правда, многие едут на побережье не только отдохнуть, но еще и заработать. «ФедералПресс» посмотрел, как можно не просто бесплатно жить, но и вернуться из отпуска с прибылью.

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В туристический сезон на берег Черного моря приезжают сотни тысяч тех, кто хочет не просто провести лето на курортах, но и бесплатно жить, питаться, да еще и заработать деньги. Есть традиционные туристические рабочие места, а есть – неожиданные.

Например, в Севастополе готовы платить по пять тысяч рублей в день тем, кто будет заниматься обрезкой винограда. При этом предоставляется питание, проживание и сменный график, а значит – время на отдых на Черном море будет в достатке.

Сочи

Отель «Дельта» в Олимпийском парке ищет уборщицу, которой готовы предоставить бесплатное проживание рядом с местом работы, также выдается форменная одежда. На руки готовы выдавать до 72 тысяч рублей, возможны еженедельные выплаты, смены не каждый день. К слову, рассматривается вариант и вахтовой работы, в том числе и круглогодично.

Питание, проживание и зарплату от 45 тысяч рублей предлагают тем, кто будет работать посудомойщиками. По данному адресу есть несколько объектов, но, скорее всего, имеется в виду «Сочи парк отель». Работа не каждый день, по графику, то есть – время на отдых останется.

В Центральном микрорайоне Сочи ищут разнорабочего в гостиницу. Здесь обещают плавающий график, бесплатные питание, проживание и униформу. Заработная плата, как отмечает ищущий кадры отель, начинается от 55 тысяч рублей.

От 120 тысяч рублей предлагают вахтеру, в зависимости от графика. Работнику обещают не только бесплатное проживание, но компенсация затрат на проезд, еженедельные авансы. Договор можно заключить на 15, 30, 60 и 90 дней.

В отель на первую береговую линию Сочи требуется горничная, которой работодатель готов платить 85 тысяч рублей, а также компенсировать проезд до города самолетом или поездом, питание и проживание. На таких условиях ищут тех, кто готов приехать работать на сезон.

Анапа

Детский санаторий «Жемчужина России» готов платить порядка 88 тысяч рублей грузчику, который будет работать в столовой.

Расположенный на первой береговой линии Черного моря отель «Анапа Патио» готов предоставить двухразовое питание, а также проживание и зарплату в размере 45 тысяч рублей тем, кто будет работать уборщиком.

Отель Aleаn Family Riviеra 4* готов предоставить бесплатное питание, льготные условия проживания, униформу и скидки на услуги отелей Аlеаn Соllесtiоn для охранника, который еще дополнительно будет получать три с половиной тысячи рублей за смену. Правда, требуется профильное удостоверение.

Геленджик

«Детский лагерь «Cтарт Энерджи», нахoдящийся нa берeгу Черного моря (Kaбapдинка) открываeт нaбор перcонала! Нам трeбуeтся горничнaя и не только», – отмечает работодатель.

Также есть бесплатное проживание, трехразовое питание и спецодежда. Заработную плату обещают от двух с половиной тысяч рублей за смену, график плавающий.

До 340 тысяч готовы платить электромонтеру, который отработает 60 дней. При этом также обеспечивается питание, проживание и компенсируется стоимость билетов до работы из других городов.

В целом, в каждом городе ждут водителей такси, особенно, со своим автомобилем, а также официантов в прибрежных кафе. Так что, провести лето на море так, чтобы еще и заработать – вполне возможно.