Туристам станет проще попасть на калининградские пляжи

Жители и гости Калининградской области смогут покупать в мобильном приложении единые билеты на беспересадочные пригородные поезда, уточняет пресс-служба Калининградской железной дороги. Речь идет о транспорте, который ездит на приморском направлении.

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«С 5 марта в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» открыта продажа единых билетов на беспересадочные пригородные поезда с двойной нумерацией, курсирующие на приморском направлении Калининградской магистрали», – говорится в сообщении.

Раньше пассажирам из Калининграда приходилось приобретать на такие поезда два билета в мобильном приложении. Единый билет можно было оформить только в кассе. Предполагается, что нововведение будет удобно для туристов.

Ранее «ФедералПресс сообщал, что путешественники поехали в Калининград в преддверии 23 февраля.