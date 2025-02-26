Почему промышленный туризм становится популярнее

Промышленный туризм в России продолжает набирать популярность. По прогнозам, в 2025 году число посетителей предприятий и объектов народного хозяйства достигнет 2,24 млн человек, что на 12 % больше, чем в 2024 году. В прошлом году этот показатель уже вырос на 40 % по сравнению с 2023-м, составив 2 млн человек. Об этом пишут «Ведомости».

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«Наибольшим спросом у туристов, по словам представителя Минпромторга, пользуются предприятия народно-художественных промыслов и металлургии», – уточняют журналисты.

Этот тренд показывает, что россияне все больше интересуются нестандартными маршрутами и познавательными экскурсиями, выбирая не только отдых, но и возможность увидеть производство изнутри.

Рост интереса к путешествиям внутри страны подтверждается и исследованиями туристических сервисов. Согласно февральскому опросу платформы «Туту», треть россиян (34 %) предпочитает отдых исключительно в России. Еще 27 % время от времени выезжают за границу, но все равно чаще проводят отпуск внутри страны.

Популярность промышленного туризма связана с общим трендом на исследование малоизвестных и удаленных уголков России. Так, по данным YouTravel.me, спрос на авторские маршруты в труднодоступные регионы значительно вырос. Уже в январе 2025 года наблюдалось активное раннее бронирование летних поездок, особенно на Камчатку, куда направлено 18 % авторских туров.

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