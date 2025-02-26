В Кремле ответили, что позволило развить внутренний туризм в РФ

Внешнее давление на Россию позволило развить внутренний туризм и создать мощную мотивацию граждан узнавать свою страну, это необходимо сохранить. Такое мнение выразил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе выступления на III Всероссийском форуме внутреннего туризма Ru.Локация "Территория жизни".

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«Те результаты, которые были достигнуты благодаря внешнему давлению [на РФ] на протяжении последних нескольких лет, я имею в виду развитие внутреннего туризма, [появилась] такая мощная мотивация наших людей узнавать свою страну - это то, что нужно сохранить, то, что нужно развивать дальше», — сказал Новиков.

Он отметил, что еще до специальной военной операции государство нацелилось на развитие креативных индустрий. По его словам, регионы, которые быстрее сориентировались и пошли в этом направлении - создания условий для частных, коммерческих инициатив по развитию творческой промышленности - "уже преуспели".

«Мы сегодня знаем, что Калининград, Якутия и, само собой, Москва - это такие в национальном масштабе центры кино, Воронеж - центр анимационных технологий, Красноярский край - гастрономическая столица Сибири», — сказал Новиков.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам подчеркнул, что большое количество регионов выбрали свой профиль или несколько профилей, активно создают условия, развивают эти направления на своих территориях, получают туристический приток и новую налоговую базу. К примеру, по словам Новикова, в Красноярском крае выручка креативных индустрий приближается к 100 млрд рублей за год.

III Всероссийский форум внутреннего туризма Ru.Локация "Территория жизни" посвящен лучшим практикам и успешным проектам работы с наследием в России. Участники мероприятия обсудят развитие городских пространств и создание комфортной среды для жизни, возрождение объектов культурного наследия, новое прочтение традиционных промыслов, а также перспективы внутреннего туризма. Особое внимание будет уделено успешным локальным брендам и людям, которые выбирают Россию как место для реализации своих инициатив.

Форум организован медиаплатформой Ru.Локация и пройдет при поддержке правительства Москвы, правительства Ростовской области, Федерального агентства по делам национальностей, Россельхозбанка и VK. Генеральный информационный партнер проекта - ТАСС.