Что чаще всего забывают туристы в авиапутешествиях

В 2024 году в бюро находок «Аэрофлота» поступило более 18,3 тыс. вещей, которые пассажиры забыли во время рейсов. Из них почти 6 тыс. были возвращены клиентам авиакомпании.

© tourdom.ru

Как уточнили в пресс-службе перевозчика, тенденция идет на рост: в 2023 году в камеру хранения «Аэрофлота» поступило более 13,8 тыс. предметов, оставленных пассажирами нацпера и «России».

«Чаще всего оставляют элементы верхней одежды – шарфы, шапки, кепки, а также электронные устройства, очки и книги. Однако бывало такое, что при послеполетном осмотре бортпроводники обнаруживали зубные протезы, непарную обувь, детские горшки, слуховые аппараты и индивидуальные сиденья для унитазов», – добавили в пресс-службе.

В авиакомпании пояснили, что в аэропорту Шереметьево сотрудники перевозчика собирают оставленные на борту предметы и хранят в собственных камерах невостребованного багажа, расположенных в Терминалах B и С.

Забытые вещи возвращаются владельцу после предъявления им посадочного талона, паспорта и описания вещи. До этого момента предметы хранятся в течение 6 месяцев, после чего уничтожаются. Важно отметить, что хранение вещей в Шереметьево безвозмездно для пассажиров. Во многих других аэропортах такая опция есть только за отдельную плату.