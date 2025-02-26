Депутат объяснил, почему не нужно развивать массовый туризм на Байкале

В таких местах, как Байкал, Якутия и Камчатка, которые знамениты своей уникальной природой, не стоит развивать массовый туризм, поскольку здесь важно сохранение экологии. Такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев 25 февраля.

© Парламентская газета

«Я считаю, что не нужно ставить перед собой целью в таких местах, как Байкал, Якутия, Камчатка, то есть на территориях уникальных природных творений, развивать массовый туризм и приглашать туда весь мир», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Депутат отметил, что в данном вопросе очень важна экологическая составляющая, «иначе наши дети могут Байкал и не увидеть».

Тарбаев считает, что организация широкого турпотока в таких природных местах неоправданна в связи с антропогенной нагрузкой на среду. Он обратил внимание, что в вопросах развития экотуризма необходимо действовать крайне аккуратно и не застраивать уникальные по своей природе территории средствами размещения, пусть даже некапитальными.

Парламентарий также отметил, что путешественникам следует предлагать туры в города, в которых есть подходящая инфраструктура, а поездки в природные объекты должны быть «штучным» туристическим продуктом.