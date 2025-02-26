Железнодорожный туризм пропишут в законе

По словам сенатора Валерия Васильева, в законодательство вводится понятийный аппарат в сфере внутреннего железнодорожного туризма, устанавливается регулирование туристических железнодорожных перевозок.

Железнодорожный туризм будут развивать на законодательном уровне
© РИА Новости
«Реализация норм федерального закона будет способствовать развитию внутреннего туризма, увеличению инфраструктуры железнодорожного транспорта, развитию предпринимательства в сфере туризма, а также росту [перевозок] на железнодорожном транспорте РФ», — сказал парламентарий.

Поправки одобрены участниками комитета Совета Федерации по экономической политике.

Отдых в России
Валерий Васильев
Совет Федерации