За два года российскую «золотую визу» получили десять иностранцев

Результаты запущенной в январе 2023 года программы выдачи «золотых виз» в России пока остаются крайне скромными. Вид на жительство (ВНЖ) с помощью инвестиций в экономику по состоянию на третий квартал прошлого года получили десять человек. Об этом со ссылкой на данные Минэкономразвития, где сослались на МВД, пишут «Известия».

Стало известно, сколько иностранцев получили российскую «золотую визу»
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В общей сложности иностранцы подали 40 обращений на ВНЖ. Из них на 23 дали положительное заключение, но на руки документы получило в два раза меньше. Интерес к «золотым визам» проявили граждане Азербайджана, Алжира, Германии, Грузии, Израиля, Ирана, Китая, Монголии, Сербии, США, Турции, Узбекистана, Хорватии и Южной Кореи.

В начале действия программы министерство рассчитывало в первый год получить 12 миллиардов рублей, а со второго и далее — до 40 миллиардов. Реальная сумма оказалась куда меньше — 2,6 миллиарда рублей за два года.

В какие сферы вкладываются иностранцы, интересующиеся «золотыми визами», не раскрывается. Однако для положительного заключения они должны выполнить одно из четырех условий.

Можно вложить минимум 15 миллионов рублей в социально значимые региональные проекты, зарегистрировать юридическое лицо и платить два года налоги, сборы и страховые взносы в размере не менее четырех миллионов рублей за каждый год, вложить от 30 миллионов рублей в российское юридическое лицо (на него накладывается ряд условий) или за год до подачи заявления иметь в собственности недвижимость в России по кадастровой стоимости в зависимости от региона.

Механизм «золотых виз» работает во многих странах. Так, Португалия запустила программу в 2012 году и за десять лет выдала около 30 тысяч ВНЖ. В Греции с 2013-го по 2022 годы вид на жительство в обмен на инвестиции получили 12 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что большинство заявок на получение «золотой визы» в стране поступило от иностранцев, вложивших в российские компании более 30 миллионов рублей.

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