Сколько в среднем откладывают россияне на путешествия

Россияне в среднем откладывают 241 тысячу рублей на туристические поездки. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Путешествия», данные которого есть у «Ленты.ру».

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Опрос показал, что у 57 процентов россиян есть привычка заранее сберегать деньги на путешествия. В среднем по стране ежемесячно они копят по 25,4 тысячи рублей, причем поездки планируют в среднем за 9,5 месяца.

66 процентам россиян суммы накоплений хватает, чтобы обойтись без кредитных средств, 23 процента не пользовались такой возможностью, но готовы прибегнуть в случае необходимости. При этом каждый десятый (11 процентов) раскрыл, что периодически берет кредиты на турпоездки.

В вопросе распределения затрат при совместных путешествиях мнения россиян разделились. Женщины чаще отвечали, что расходы в паре должны распределяться поровну — 49 процентов против 39 процентов у мужчин. В то время как последние чаще называли оплату отпуска мужской обязанностью: такой вариант ответа выбрали 38 процентов мужчин и 30 процентов женщин.

Ранее в другом опросе россияне признались, что тратили в поездках больше ожидаемого. С таким неожиданным открытием сталкивалась четверть путешественников.