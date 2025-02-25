Туроператоры дали прогноз на летний отдых в Анапе

Накануне старта активных продаж летних туров на черноморском побережье крупнейшие туроператоры - члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о подготовке к визиту туристов на анапском направлении. По мнению опрошенных участников рынка, туристический сезон в Анапе состоится, оживление спроса ожидается весной.

Массового отказа от ранее приобретенных путевок на отдых нет, сообщили на брифинге представители крупного туроператора "Русский экспресс". Эту же информацию подтверждают крупные российские туркомпании "Дельфин" и "Мультитур".

Раннее бронирование летних туров в Анапу в январе-феврале 2025 года замедлилось на фоне информации о загрязнении пляжей Тамани, Крыма и Анапы из-за катастрофы танкеров в Черном море, отмечали участники рынка.

Например, у "Русского экспресса" доля заявок в январе-феврале на летний отдых в Анапе составляла 3,68 процента от общего бронирования по России против 22,42 процента в этот же период в 2024 году. Для сравнения: заявок на летние курорты Калининградской области - 3,95 процента от общего числа, Кисловодска - 4,5 процента, Сочи - 47,4 процента. По данным "Дельфина", февральское бронирование ниже прошлогоднего в три раза, но заявки все равно поступают.

При этом основные продажи летнего отдыха на Черном море стартуют позже: пик приходится на март - май. Как отмечают в "Русском экспрессе", из-за закрытия аэропорта в 2022 году отели Анапы на 80 процентов заполняются жителями Краснодарского края и соседних регионов. Эта категория туристов принимает решение о покупке туров ближе к лету. Замедление спроса объясняется еще и тем, что клиенты ждут скидок от отелей. Но пока расценки на размещение не снижаются.

Пляжи основной курортной зоны практически очищены, вода в море чистая, сообщают отели - партнеры туроператоров в Анапе. По данным Роспотребнадзора, показатели чистоты воздуха и питьевой воды соответствуют норме. Эта информация подтверждается волонтерами и недавними результатами обследования морского дна.

По словам директора по связям с общественностью "Русского экспресса" Анны Филатовской, не исключено перераспределение потока туристов из экономсегмента в сторону более дорогого. Возможно, будет снижение спроса на гостевые дома, квартиры, небольшие недорогие отели с минимумом инфраструктуры. Четырехзвездочные и пятизвездочные отели Анапы с полноценным питанием, бассейном, анимацией будут наполнены. Их и сейчас отлично бронируют на выходные. Доля таких отелей в общем номерном фонде - около 20 процентов.

Как отмечает гендиректор компании "Мультитур" Юлия Высоканова, сейчас на многих участках пляжа Анапы ведется финальная, мелкая очистка, а до купального сезона еще три месяца. Полноценной замены этому направлению в России нет, считает Высоканова.

По мнению гендиректора "Дельфина" Сергея Ромашкина, даже в нынешних условиях треть туристов не готова отказываться от Анапы. Роста бронирования Анапы на лето можно ждать в апреле, после того как станут понятны результаты уборки пляжей. Летом в этом городе можно будет ждать пусть и не "суперуспешного" сезона, как в прошлом году, но вполне нормального, "как в 2021 году".