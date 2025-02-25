Туроператоры дали положительный прогноз на летний отдых в Анапе

Накануне старта активных продаж летних туров на черноморском побережье крупнейшие туроператоры - члены Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о подготовке к визиту туристов на анапском направлении. По мнению опрошенных участников рынка, туристический сезон в Анапе состоится, оживление спроса ожидается весной.

Туроператоры дали прогноз на летний отдых в Анапе
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Массового отказа от ранее приобретенных путевок на отдых нет, сообщили на брифинге представители крупного туроператора "Русский экспресс". Эту же информацию подтверждают крупные российские туркомпании "Дельфин" и "Мультитур".

Раннее бронирование летних туров в Анапу в январе-феврале 2025 года замедлилось на фоне информации о загрязнении пляжей Тамани, Крыма и Анапы из-за катастрофы танкеров в Черном море, отмечали участники рынка.

Например, у "Русского экспресса" доля заявок в январе-феврале на летний отдых в Анапе составляла 3,68 процента от общего бронирования по России против 22,42 процента в этот же период в 2024 году. Для сравнения: заявок на летние курорты Калининградской области - 3,95 процента от общего числа, Кисловодска - 4,5 процента, Сочи - 47,4 процента. По данным "Дельфина", февральское бронирование ниже прошлогоднего в три раза, но заявки все равно поступают.

При этом основные продажи летнего отдыха на Черном море стартуют позже: пик приходится на март - май. Как отмечают в "Русском экспрессе", из-за закрытия аэропорта в 2022 году отели Анапы на 80 процентов заполняются жителями Краснодарского края и соседних регионов. Эта категория туристов принимает решение о покупке туров ближе к лету. Замедление спроса объясняется еще и тем, что клиенты ждут скидок от отелей. Но пока расценки на размещение не снижаются.

Пляжи основной курортной зоны практически очищены, вода в море чистая, сообщают отели - партнеры туроператоров в Анапе. По данным Роспотребнадзора, показатели чистоты воздуха и питьевой воды соответствуют норме. Эта информация подтверждается волонтерами и недавними результатами обследования морского дна.

По словам директора по связям с общественностью "Русского экспресса" Анны Филатовской, не исключено перераспределение потока туристов из экономсегмента в сторону более дорогого. Возможно, будет снижение спроса на гостевые дома, квартиры, небольшие недорогие отели с минимумом инфраструктуры. Четырехзвездочные и пятизвездочные отели Анапы с полноценным питанием, бассейном, анимацией будут наполнены. Их и сейчас отлично бронируют на выходные. Доля таких отелей в общем номерном фонде - около 20 процентов.

Как отмечает гендиректор компании "Мультитур" Юлия Высоканова, сейчас на многих участках пляжа Анапы ведется финальная, мелкая очистка, а до купального сезона еще три месяца. Полноценной замены этому направлению в России нет, считает Высоканова.

По мнению гендиректора "Дельфина" Сергея Ромашкина, даже в нынешних условиях треть туристов не готова отказываться от Анапы. Роста бронирования Анапы на лето можно ждать в апреле, после того как станут понятны результаты уборки пляжей. Летом в этом городе можно будет ждать пусть и не "суперуспешного" сезона, как в прошлом году, но вполне нормального, "как в 2021 году".

Отдых в России
Анна Филатовская
Сергей Ромашкин
Ассоциация туроператоров России
Роспотребнадзор