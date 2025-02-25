«Более серая». Вождь племени, работающий в столичном отеле рассказал о Москве

Старший бармен одного из московских отелей по совместительству — вождь племени игбо в Нигерии. 35-летний нигериец по имени Езеуго Афамефун ради работы в гостиничном бизнесе оставил 40 000 соплеменников, передал правление брату и переехал в Москву.

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Когда посетители одного из столичных отелей рядом с аэропортом Шереметьево заглядывают в бар, их всегда встречает улыбчивый, харизматичный мужчина. Езеуго Афамефун с радостью общается с гостями и готовит для них вкусные напитки.

— Расстраиваюсь, когда не получается что-то, — признается почтеннейший вождь. — Очень нравится работать в сфере услуг, встречать новых людей. На моей работе каждый день насыщенный и в чем-то особенный.

В далекую холодную Россию Езеуго приехал из Нигерии. Племя игбо, которое он возглавлял, перед тем как сменил профессию, — одно из самых крупных на территории страны. Однако любовь к людям и приключениям вынудили его оставить высокий пост.

Герой признается, что первое время в новой стране ему было непривычно. В Москве совсем другие обычаи и нет понятия общины. И самое сложное — здесь приходится привыкать к пасмурной погоде и минусовой температуре:

— Конечно, я долгое время привыкал к вашему климату. У нас совсем другие условия — все солнечное, яркое. А Москва более серая, солнце выходит довольно редко. Но здесь я убедился, что место могут раскрасить люди.

Племя, которым руководил Езеуго, в основном занималось собирательством — сбором различных плодов, рыболовством. Работа руками ему не в новинку. В Москве Езеуго начинал с должности простого бармена и дослужился до старшего сотрудника благодаря потрясающей способности к обучению. Однако ни титул вождя, ни более высокая должность не повлияли на его поведение. Коллеги удивляются способности их «соратника» всегда оставаться дружелюбным и отзывчивым.

— Я очень люблю людей, ценю старания своих коллег. Мы вместе одна большая команда, и важно проявлять дружелюбие вне зависимости от того, на каком месте ты находишься, — объяснил свою позицию вождь.

Следуя этому кредо, Езеуго старается сохранять улыбку, даже если что-то идет не так.

— Но я расстраиваюсь, когда по каким-то причинам клиент остается недовольным, и стараюсь сделать все, чтобы это исправить, — для меня это приоритет, — подчеркнул Езеуго Афамефун.

Кстати, привыкать к тому, что вдали от племени ему не нужно соблюдать какие-то обычаи, проводить ритуалы, долго не пришлось — африканец признается, что ему в душе всегда была нужна спокойная жизнь, которую он и обрел в Москве.

— Но, конечно, скучаю по семье, по родному племени. Я провел там много лет. Из-за того что Нигерия далеко, приезжать домой — большая роскошь, — с грустью отмечает собеседник.

Больше всего в русских людях вождя удивляют искренность и непосредственность. Езеуго убежден, что самые искренние эмоции выражают именно русские, поэтому с ними всегда приятно общаться.

— Русские люди очень открытые, всегда говорят прямо. Мне нравится, что вы не стесняетесь проявлять свои эмоции, — добавил он.

А еще вождя покорила русская кухня:

— Очень интересная, сытная. Мне нравится ее контраст с африканской едой. Порой я готовлю что-то из своей национальной кухни, вспоминаю прошлое. Но русские блюда, например пельмени, мне нравятся не меньше.

Вождь рассказал, что в Москве с каждым годом он встречает все больше соотечественников. Он связывает это с тем, что страна открыта для иностранцев и привлекает их самобытной культурой.

СПРАВКА

Игбо — народ на юго-востоке Нигерии. Его представители занимают видное место в элите Нигерии, из их среды вышли многие политические лидеры.

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У каждого второго жителя Нигерии есть мобильный телефон. Страна, вопреки некоторым предрассудкам, относительно широко пользуется новыми технологиями.

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Николай Крючков, преподаватель истории: