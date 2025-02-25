В Астрахани заработал единый сервис бронирования жилья и экскурсий

В этом году для удобства туристов, планирующих приехать в Астрахань, запущен единый сервис бронирования. С его помощью в режиме одного окна можно выбрать уютную гостиницу или базу отдыха, узнать о самых топовых ресторанах и кафе, чтобы отведать местную кухню. Сервис позволит приобрести билеты на выставки и концерты, оформить онлайн пакет экскурсий и даже купить сувениры на память. Как новшество воспринял местный турбизнес и что говорят разработчики портала, узнал корреспондент "РГ".

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По данным местных властей, сейчас в регионе работают более 400 коллективных средств размещения. Средняя загрузка в них традиционно вырастает летом и осенью, достигая почти 70 процентов. Двум местным отелям присвоена классификация "пять звезд". Заведены три крупные гостиничные сети. А еще отрасль обеспечивает работой порядка трех тысяч астраханцев.

Как рассказали нашему изданию в министерстве экономического развития Астраханской области, для субъектов туррынка - турфирм, гостиниц, баз отдыха, точек общепита, сувенирных магазинов размещение на сервисе будет бесплатным.

- Наполнение разделов новыми предложениями в туристической сфере еще продолжается. Сейчас на платформе представлено 18 туроператоров, 11 аттестованных экскурсоводов, 35 точек общепита, 11 организаций, производящих местную сувенирную продукцию и свыше 300 объектов размещения, связанных с сервисом популярного в России онлайн-бронирования. Запущен раздел "Астраханский сувенир", который интегрирован с одним из самых известных маркетплейсов страны. Продукцию можно приобрести онлайн, даже не приезжая к нам, - пояснили в ведомстве.

Кооперация с маркетплейсом и онлайн-площадкой для бронирования жилья стало фишкой астраханской платформы, рассказал "РГ" ее разработчик Александр Минаев. Ранее его компания уже запустила подобные платформы в нескольких регионах России.

- Турплатформами, работающими на нашем отечественном программном обеспечении, компания занимается с 2018 года. Самой первой из них стал культурный проект "Белогорье" для Белгородской области. Тогда за несколько месяцев посещаемость ресурса выросла до двух миллионов человек. Такие же турсервисы представлены в Ярославской области, на Сахалине, в Приморском крае и Сочи. Но только в астраханской версии появилась интеграция с сервисом бронирования жилья и создан раздел в сотрудничестве с маркетплейсом для продвижения местных продуктов питания и сувениров. С точки зрения медиапредставления Астраханской области мы постарались запустить однозначно рабочий ресурс, - пояснил Александр Минаев.

Сотрудничество с известной торговой площадкой делает доставку товаров для покупателей максимально выгодной, а часто и совсем бесплатной. Из плюсов еще - и работающие логистические цепочки, огромная сеть пунктов получения заказов по всей стране в формате "у дома".

- Технологических ограничений для подключения новых функций на астраханском портале почти нет. Во многих регионах интернет-версия соединяется с удобным мобильным приложением. В Астрахани по желанию заказчика - властей региона - это тоже возможно. Обычно самыми популярными из запрашиваемых услуг со стороны туристов я бы назвал "бронирование" частных гидов и экскурсоводов. Любой раздел на платформе может быть доработан и дополнен, - отметил разработчик.

А что же турбизнес? Создание такого "единого окна" для желающих приехать отдохнуть в Астраханскую область руководитель местного туристического агентства с 20-летним стажем Ксения Бурцева назвала назревшим решением.

- Уверена: теперь доказать, что нам есть что показать гостям, помимо рыбалки, станет намного проще. Сейчас наша компания готовит необходимый пакет документов для размещения на данной платформе. Нас такое цифровое новшество подстегнуло к разработке креативных пакетных предложений. Мы намерены добавить их к нашим уже полюбившимся авторским наработкам, например, к турам на лотосовые поля, - отметила глава турагентства.

По ее словам, впервые в этом году в Астрахань приехали много туристов на новогодние праздники. Ведь обычно пиковая турзагрузка здесь стартует с апреля и длится до ноября.

- В основном это были молодые люди, которые захотели посмотреть наш кремль с его "Зимней сказкой" и катком, посетить музеи, побывать на обзорных экскурсиях. Очень впечатлила их местная набережная. А еще не оставила равнодушными локальная кухня, изобилующая рыбными деликатесами, - поделилась Ксения Бурцева.

На новой платформе представлены и точки общепита - рестораны, кафе, кофейни. Как рассказал "РГ" Артем Масленков, управляющий сети таких заведений, в компании надеются, что новый турпортал прибавит им в числе клиентов иногородних туристов.

- Большая часть наших кафе и ресторанов расположена в самом сердце города, у стен кремля. Поэтому, конечно, мы уже и так работали с группами туристов. Сервис позволит эти процессы как-то систематизировать. Совместно с коллегами будем размещать у себя информационные таблички о том, что являемся участниками проекта. Планируем разработать для этой категории гостей особую бонусную систему скидок. Наши шеф-повара как раз сейчас заняты составлением нового меню к наступающему туристическому сезону. Это будут горячие блюда, закуски, рыба во всех видах и различные десерты из местных фруктов и ягод, - отметил Артем Масленков.

Среди настоящих гастрономических "магнитов" для иногородних туристов были названы такие блюда, как сковородочка с астраханским золотистым судачком и жареной картошкой, арбузное и дынное варенье, вяленая вобла, нарезка из местных рыбных деликатесов и щучья икра.

С 1 января здесь действует туристический налог для гостиниц, турбаз и домов отдыха. Все поступления пойдут на развитие инфраструктуры и поддержку отрасли. Как уточнили в пресс-службе главы Астраханской области, в самом ближайшем будущем местную туротрасль ждут новые точки роста. Это открытие аквапарка стоимостью миллиард рублей и строительство гостиницы на 148 номеров.

- Большинство туристов привлекает исторический центр Астрахани. На дополнительное благоустройство Петровской набережной получена субсидия в рамках нацпроекта. Там оборудуют смотровые площадки, зоны отдыха, иллюминацию и элементы навигации. Большая часть работ уже выполнена, - сообщили в пресс-службе.

Получит свое развитие и экотуризм. За два года открыты глемпинги почти на 300 мест. Помогла господдержка - около 290 миллионов рублей. В перспективе таких средств размещения станет еще больше.