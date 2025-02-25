Стало известно, как можно увеличить турпоток на Новую Землю

Турпоток на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю можно увеличить за счет развития пассажирского арктического флота, а также авиасообщения, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге директор парка Александр Кирилов. Авиарейсы помогут и удлинить туристический сезон.

"До 2019 года, до пандемии было порядка 1,5 тыс. человек в год приезжали к нам [на территорию нацпарка]. Сейчас же турпоток в три раза меньше, это примерно 500 человек. Ограничения связаны, в первую очередь, с наличием мест на судах, которые приходят на Землю Франца-Иосифа, на Новую Землю. Только лишь развитие пассажирского флота может исправить ситуацию. И предложенное парком, поддержанное Минприроды РФ, в том числе развитие авиасообщения между городом Архангельском или Мурманском, но преимущественно это Архангельск, и архипелагом Новая Земля", - сказал Кирилов.

Для этого необходимо создание вертолетных площадок и поддерживающей инфраструктуры на Новой Земле, например, на мысе Желания. Это северная оконечность архипелага, где находится база национального парка.

"Тогда у нас увеличится туристический сезон более чем в три раза. В нынешних условиях у нас сезон длится два месяца, потому что дальше лед. У нас есть такие ограничения", - добавил он.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.