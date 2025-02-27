В каких городах чаще всего отдыхали россияне

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования зимы 2025 года и рассказали, в каких российских и зарубежных городах чаще всего отдыхали россияне. RT ознакомился с результатами исследования.

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Так, лидером рейтинга этого сезона по России стала Москва, на которую пришлось 27,3% бронирований, а второе место занял Санкт-Петербург с долей 13,8%.

«Популярность обеих столиц за год снизилась — на 8 и 11% соответственно. Замыкает тройку Сочи, где отдыхали 7,7% путешественников, что на 17,2% меньше, чем прошлой зимой», — подчёркивается в исследовании.

Отмечается, что в список также вошли Казань (доля отельных заказов — 3,1%), Екатеринбург (2,5%), Краснодар (2,1%), Нижний Новгород (1,9%), Ростов-на-Дону (1,7%), Калининград (1,6%) и Новосибирск (1,5%).

Также аналитики выяснили, что за год заметно вырос интерес к отдыху в Новосибирске (+50%) и Ростове-на-Дону (+41%), а количество бронирований отелей в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде увеличилось на 19%.

Кроме того, по словам экспертов, самым популярным зарубежным городом стал Стамбул: на него пришлось 6,9% отельных бронирований, что на 29% меньше, чем прошлой зимой.

«Далее следуют Дубай, где отдыхали 6,5% туристов, и Бангкок с долей 3,7%. В обоих жарких городах россияне в этом году отдыхали чаще: количество отельных заказов в ОАЭ выросло на 27%, а в столице Таиланда — на 8%», — поделились в сервисе.

Кроме того, в топе оказались Минск (доля — 3,2%), Паттайя (2,5%), Париж (2,2%), Ереван (2,0%), Тбилиси (1,5%), Шанхай (1,4%) и Рим (1,3%), рассказали в компании.

Помимо этого, по словам специалистов, заметно вырос интерес к Шанхаю: там было оформлено в два раза больше заказов, чем зимой 2024-го.

Также в сравнении с прошлым годом россияне стали чаще ездить в Минск (+10% бронирований) и Паттайю (+4%).

Реже отдыхали в Риме (-23%) и Ереване (-4%), заключили эксперты.

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