Названы тарифы курорта «Мамисон» в первом зимнем сезоне

На горном курорте «Мамисон» в Северной Осетии определили стоимость ски-пассов и прогулочных билетов на канатную дорогу до конца первого зимнего сезона. Новый курорт начнет принимать гостей 28 февраля.

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«Дневной ски-пасс для взрослых до конца апреля будет стоить 2400 рублей, детский — 1500 рублей. Одноразовый билет на канатную дорогу обойдется в 1500 рублей взрослым и 900 рублей — детям», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ, под управлением которого строится курорт.

Детский билет предусмотрен для детей от 6 до 13 лет. Также будут действовать льготы. Первое время продажа билетов будет осуществляться только в кассах курорта.

Прогулочный (одноразовый) билет на канатку дает возможность подняться на высоту 2950 метров над уровнем моря, откуда открывается панорамный вид на горные вершины и долину реки Мамихдон. В стоимость включен проезд по двум канатным дорогам: гондольной (она поднимает с отметки 2025 метров до высшей точки курорта) и кресельной, на которой можно спуститься с высоты 2950 метров до 2390 метров, сообщается на сайте курорта.

Ски-пасс предусмотрен для тех, кто желает попробовать горнолыжное катание в горах Северной Осетии, и также дает доступ на две канатные дороги. Старт всех спусков предусмотрен с высоты 2950 метров. Первое время для лыжников и сноубордистов будут открыты около 10 километров трасс разных уровней.

В день открытия на «Мамисоне» будет организована праздничная программа с выступлениями артистов и фестивалем осетинских пирогов. Для гостей также организуют бесплатный трансфер из Владикавказа: автобусы будут отправляться с 9:00 от Осетинского театра со стороны проспекта Коста.

Всесезонный курорт «Мамисон» находится в Мамисонском ущелье, в 100 километрах от Владикавказа.