Путешествие на Алтай: когда ехать, что посмотреть и сколько это стоит

Алтай, где в свое время художник и философ Николай Рерих искал волшебную страну Шамбалу, сегодня относится к одному из самых популярных туристических направлений у россиян.

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Сюда приезжают семьями, большими группами, восхищаются красотой местной природы и колоритом национальной культуры... Многие говорят, что этот регион — место силы. Здесь люди чувствуют особую энергию. Возможно, именно поэтому Рерих пытался найти в горах Алтая мистическую Шамбалу — Священную Землю, или Обитель мудрости. Правда, после долгих исследований великий мыслитель перенес свои догадки и поиски в Гималаи.

А для меня Алтай — моя малая Родина. Поэтому все, что я расскажу об этой удивительной земле дальше, — пережито не восторженным туристом, а человеком, который здесь родился и вырос.

Немного истории

Республика Алтай граничит сразу с тремя странами: Казахстаном, Китаем и Монголией. Заселение территории Алтая произошло еще в каменном веке. Как минимум 800 тысяч лет назад сюда пришла одна из первых волн миграции древних homo с Африканского континента. Около 1,5 миллиона лет назад человек заселил Восточную и Юго-Восточную Азию, а около 500 тысяч лет назад достиг Алтая. На рубеже III и IV веков до нашей эры и до конца I века нашей эры здесь жили племена гуннов. Позже на землях современного Алтая господствовали древнемонгольские племена, их сменил тюркский каганат, который потом переместился в Монголию. А рассказываю я это только для того, чтобы вы поняли, какая древняя история у моего любимого Алтая. А вот вам и наглядное подтверждение этому — Денисова пещера.

Здесь нашли много культурных слоев (слой земли, определяющий временной период жизни людей на территории. — «ВМ») начиная с каменного века, — рассказывает учитель истории Горного Алтая Алена Асканакова. — Поэтому археологические раскопки ведутся до сих пор.

По ее словам, в пещере нашли останки уже несуществующих животных и предметы быта древних охотников.

— Там есть и каменные лежанки, которыми пользовались первобытные люди, наши предки, — говорит Асканакова.

Тот, кто хочет прикоснуться к истории Алтая, может отправиться в Денисову пещеру самостоятельно. Туда гиды водят экскурсии.

Но еще интереснее об этой прекрасной земле расскажут в Национальном музее Республики Алтай.

Куда путь держат

Многие привыкли, что в России есть два туристических сезона (если не брать во внимание черноморские курорты) — летний и зимний. И если в регионе есть хорошие склоны, то в холодное время года туда едут на горнолыжные курорты. Но цены на них на Алтае стали высоки настолько, что говорить неприлично. Даже на Семинском перевале (находится на границе между Северным и Южным Алтаем, в Онгудайском районе. Ближайшие населенные пункты — села Каракол и Топучая. — «ВМ»), активный зимний отдых на котором я раньше считала бюджетным, стоимость составляет от 6000 рублей в сутки за домик на двоих.

Весной и летом туристические маршруты очень схожи — погода хорошая и проехать можно в большое количество мест.

Чаще всего туристы интересуются улаганским направлением (восточная часть Республики Алтай. — «ВМ»), — объясняет организатор туров Анна Боятова. — Основная часть путешествия проходит по Чуйскому тракту (главная автомагистраль региона. — «ВМ»).

Дорога до Улагана проходит через одни из самых популярных у туристов сел — Манжерок и Чемал.

Еще люди часто приезжают посмотреть на алтайский Марс (урочище Кызыл-Чин в Кош-Агачском районе Горного Алтая. — «ВМ») и Гейзеровое озеро, — добавляет Анна.

Кызыл-Чин, который с южно-алтайского переводится как Красное ущелье, — это горы, практически лишенные растительности и окрашенные в удивительные цвета: красный, желтый, терракотовый, зеленый, белый, сиреневый...

Но я считаю, что одной из главных изюминок Алтая можно смело назвать такое уникальное явление, как цветение маральника. Это кустарниковое растение, которое жители прозвали местной сакурой из-за фиолетово-розовых цветов. Первые бутоны раскрываются, как правило, в начале мая. В эти дни Алтайские горы как будто окрашиваются в ярко-лиловые тона — зрелище, которое поистине завораживает любого, кто его наблюдает.

А вот осенью советую посмотреть на главную реку Алтая — Катунь. В это время года она становится бирюзовой. Я много раз видела преображение Катуни, но все равно продолжаю восхищаться этим чудом природы. Хотя объяснение у него простое: в сентябре-октябре ледники в горах перестают таять, дождей становится меньше, река и ее притоки мелеют, течение успокаивается, вода становится чище, прозрачнее. А в верховьях и среднем течении Катунь протекает через особый вид зеленокаменных песчаников, которые и начинают просвечивать через прозрачную воду, создавая иллюзию бирюзового цвета.

Денег не просить!

Во время путешествия по Алтаю можно увидеть деревья с белыми лентами на ветвях. У туристов это, конечно, вызывает интерес. Но, не пытаясь разобраться, почему вдруг на некоторых деревьях появились эти белые ленты, они оставляют на их ветвях свои «знаки», то есть все, что попадается под руку: это могут быть салфетки, пакеты и даже... носки! «Спасибо, что не нижнее белье» — часто комментируют местные жители.

Поэтому рассказываю всем, кто планирует побывать на Алтае и решит приобщиться к местным обычаям. На ветви деревьев крепят исключительно чистые ленты. Они должны быть определенных цветов: белого, голубого, желтого и зеленого.

Светлые ленты, повязанные на ветви деревьев на горных перевалах, показывают духам, что мы совершаем свой путь с чистыми помыслами, — рассказывает режиссер первого алтайского полнометражного фильма «Тропа» Михаил Кулунаков. — Темные и красные цвета использовать в этом случае нельзя.

Большинство алтайцев — последователи шаманизма. Поэтому в нашей культуре есть много разных обрядов. Например, местные задабривают едой духов, которые, по нашим преданиям, живут во всем. Если обращаются к лесу или горам, то кладут продукты на камень. Если к огню — сжигают.

Еда должна быть натуральной и качественной. Как правило, это лепешки, молоко, творог, курут (алтайский твердый сыр. — «ВМ»), — объясняет потомок алтайских шаманов Елена Охрашева. — А у самих духов нельзя просить чего-то материального. Например, денег.

И поскольку заговорили о мистике, думаю, у кого-то из туристов наверняка появится желание встретиться с алтайским шаманом. Но вынуждена вас расстроить — сделать это непросто. Слава о шаманах передается по сарафанному радио. Но с малознакомыми людьми алтайцы редко делятся такими знаниями. Однако если туриста все же к ним приобщили — радоваться рано. К шаманам выстраиваются большие очереди. Иногда люди месяцами ждут приема.

И тут опять же, если каким-то чудесным образом вам все же назначат встречу, помните — если за посещение шамана у вас попросят деньги, то вы нарвались на мошенников. Настоящие шаманы принимают оплату только продуктами. Им, как правило, приносят чай, сладости, молотые зерна ячменя — талкан, молочные продукты.

Алтайская кухня

К сожалению, как такового гастрономического туризма в республике пока нет. Как правило, гостям из других регионов доступно несколько национальных продуктов: кисломолочный напиток чеген, напоминающий по вкусу айран, курут, талкан и кедровые орехи.

Конечно, есть несколько заведений, в которых подают блюда алтайской кухни. Но я, как и многие местные жители, считаю, что в общепите готовят их, зачастую отступая от народных традиций.

Если и получится найти место, где готовят национальную кухню, то, скорее всего, блюда будут изменены за счет добавления дополнительных ингредиентов, — рассказывает владелица гостевого дома Галина Енчинова. — Иногда даже местным жителям приходится искать алтайскую традиционную еду «по знакомству».

А если вы счастливчик и вам удалось попасть на какой-нибудь праздник к местным жителям, то готовьте желудок, ведь есть придется блюда из жирной баранины. На первое алтайцы предпочитают суп с ячменной крупой под названием кочо. Туда, кстати, очень редко добавляют картофель. Мясо, сваренное в бульоне кочо, подают отдельно на общем блюде.

На второе алтайцы угостят вас каном — кровяной колбасой. А вместе с ней на блюде может оказаться дьоргом — бараньи внутренности и жир. Все это подается с крупно нарезанным репчатым луком.

Из мучного на алтайском столе, скорее всего, будут лепешки и боорсоки — небольшие шарики теста, обжаренные в масле или жире. Возможно, у кого-то возник вопрос: почему вся национальная кухня такая жирная? Ответ прост: издревле алтайцы были кочевниками. Они перемещались с места на место, перегоняя скот — преимущественно баранов. Из-за перепадов температур и высокой физической активности требовалось больше калорийной и жирной еды. Все блюда готовились в больших казанах, в период остановки.

Тут нужно отметить, что мясо барана доставалось не всем. Его, как правило, ели более зажиточные алтайцы. Беднякам же доставались внутренности. Так в рационе местных появились кан и дьоргом.

А в моменты перемещения удобнее всего с собой брать те продукты, которые долго не портятся: боорсоки и талкан.

Согласно легенде

Однажды был повержен священный великан Алтай. Тело его стало горами, а дух — божеством. И разрешил Дух Хан Алтай жить людям на его теле. Но постигла алтайский народ беда. Силы Зла украли всю воду из озер, рек и даже снег с горных вершин. Переживал Хан Алтай за свой народ, беспокоилась его зеленоглазая дочь Катунь, опечалился и ее голубоглазый жених Бий. Не смогла Катунь вытерпеть беды на родной земле и отправилась к Духу Тьмы Дельбегеню молить вернуть воду людям. Он же сказал: сколько жертв принесут ему на любой из гор, столько воды он даст. Выбежала Катунь на вершину и кинулась вниз с обрыва. Коснувшись земли, обернулась зеленой рекой. Узнал об этом жених ее Бий и не смог вытерпеть горя. Кинулся с горы, обернулся рекою и помчался вслед за возлюбленной. В том месте, где встретились Бий и Катунь, образовалась великая сибирская река — Обь.

Цена вопроса

Перелет из Москвы в аэропорт Горно-Алтайска в марте стоит от 13 356 рублей.

Цены на 3–4-дневные туры по республике с обзором нескольких достопримечательностей в начале весны начинаются от 35 тысяч рублей. В них, как правило, не включена стоимость перелета.

Ночь в трехзвездочном отеле Горно-Алтайска будет стоить от 3300 рублей.

В пятизвездочном — от 16500 рублей.

Цены на аренду коттеджей в живописных поселках начинаются от 8400 рублей в сутки.

Если решите поехать на Алтай

Скульптура «Мальчик с сусликом»

В Каракольской долине Онгудайского района есть скульптура «Мальчик с сусликом». В годы Великой Отечественной войны это животное спасло многих алтайцев от голодной смерти.

Река Катунь

Бурная и опасная река. Даже местные порой боятся в ней плавать. Воды горной реки такие холодные, что во время купания может свести мышцы ног.

Гора Белуха

Самая высокая точка Алтая — гора Белуха (4506 метров). С ледников, образовавшихся на ее вершине, берет начало река Катунь. Алтайцы верят, что эта гора сама решает, кто станет ее гостем. Именно здесь, между склонов Белухи, Николай Рерих искал мифическую Шамбалу.

Климат

Республика Алтай обладает своими климатическими особенностями. Здесь в зависимости от района может сильно разниться температура воздуха. Например, в марте этого года синоптики обещают на севере региона в среднем 6 градусов ниже нуля. На юге республики холоднее — до –11 градусов. При этом в дневное время температура может быть плюсовой.

Эрчим Сарбашев, министр туризма Республики Алтай:

Рекреационные возможности Алтая были оценены уже давно. История освоения и развития нашего региона как туристического насчитывает не один десяток лет. Первое же путешествие на Алтай было организовано в 1927 году Западно-Сибирским крайисполкомом для восьми человек из Новосибирска и Ленинграда по Телецкому озеру. С тех пор в наш регион приезжают более 2 миллионов гостей ежегодно. Вместе с тем растет и пассажиропоток в местный аэропорт. За последние шесть лет он вырос в несколько раз. Регулярные рейсы осуществляют девять авиакомпаний из разных городов России.

Иногда, собираясь в путешествие, люди берут с собой вещи, которые не пропускают на пункте контроля в салон самолета. Некоторые из них превышают допустимые габариты, а другие представляют опасность для пассажиров. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, какие предметы категорически запрещено брать с собой на борт самолета.