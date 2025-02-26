Определение экотуризма пропишут в законе

В России около 50 процентов неосвоенных территорий, большую часть которых могут начать осваивать благодаря экотуризму. Но для этого нужны как законодательная база, так и собственно определение — какой именно вид отдыха назовут экологическим. Эти вопросы рабочая группа по экологическому туризму при Комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры обсудила 25 февраля.

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По словам депутатов, территории для экологического туризма, к которым нужно бережно относиться, — это не только отдаленные уголки России и особые природные территории, но и большие города с заповедными парками и зонами. Для всех этих мест нужно составить правила посещения гостями, определить, какое количество людей без ущерба для экологии они могут принять и какое количество инфраструктуры там необходимо. Кроме того, нужно заранее продумать, на какие средства восстанавливать и поддерживать природу в ее первозданном состоянии. Ответы на все эти вопросы берут начало именно из определения экологического туризма, которое будет внесено в Закон «О туристической деятельности».

По словам руководителя международного аналитического центра устойчивого развития туризма Христофора Константиниди, требуется учесть все составляющие экологической устойчивости и соблюсти социальное равновесие. Поэтому за основу было взято определение экологического туризма как туризма на природных территориях, не разрушающего окружающую среду, обеспечивающего минимизацию нарушений экосистем, содействующего охране биологического разнообразия и имеющего либо просветительскую, либо познавательную направленность.

«Есть мнение, что экологический туризм может включать мероприятия по восстановлению экологических систем», — отметил Константиниди.

Эксперты от туристической отрасли и чиновники обсудили и термин «устойчивый туризм», который также станет одним из пунктов Закона «О туристической деятельности». В частности, была предложена следующая формулировка: это туризм, направленный на удовлетворение потребностей туристов, обеспечивающий достижение экономических целей туристической индустрии при условии ненарушения экологического баланса.

Около двух часов члены рабочей группы обсуждали, каким термином лучше обобщить столь многообразные территории России, чтобы обеспечить бережное отношение к каждой из них и исключить возможное злоупотребление понятием безответственными дельцами.