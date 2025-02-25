Стало известно, как часто россияне путешествуют на автомобиле

Почти половина россиян - 48% - путешествуют по стране на автомобиле, совершая в среднем около трех поездок за год, говорится в совместном исследовании "Авито авто", "Банк Дом.РФ" и Финансового университета при правительстве России.

Всего было опрошено 10 тыс. человек.

Большинство путешественников предпочитает использовать личный или семейный автомобиль - 87%. Среди людей старше 45 лет этот показатель превышает 90%. При этом респонденты в возрасте 18-24 лет чаще обращаются к услугам аренды: 8% берут автомобиль в аренду и столько же пользуются каршерингом.

Каждый пятый автопутешественник (21%) использует арендованный автомобиль для поездок в другие города или для передвижении внутри них.

"Это говорит о том, что даже при наличии собственного автомобиля россияне готовы рассматривать альтернативные варианты передвижения во время путешествий, особенно когда дело касается внутригородских поездок в место назначения", - отмечается в исследовании.

Внедорожник является самым популярным типом автомобиля для путешествий - его выбирают 28% опрошенных. На втором - месте седаны (23%), на третьем - кроссоверы (21%). Согласно исследованию, женщины чаще мужчин выбирают внедорожники (30% против 24%), тогда как мужчины больше предпочитают седаны (28% против 20%).

Наиболее распространенный диапазон путешествия - от 500 до 1 тыс. км (38%), а средняя дистанция автопутешествия составляет около 1,1 тыс. км. При этом самые длительные поездки протяженностью более 2,6 тыс. км совершают жители Уральского федерального округа.

Курортные регионы (Краснодарский край и Крым) являются самыми популярными направлениями для автопутешествий - их выбирают 46% опрошенных. Туристические города (Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и др.) привлекают 36% путешественников, при этом 28% респондентов предпочитают исследовать нетуристические направления.