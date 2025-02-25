Где выгодно отдохнуть на майские праздники

Российские туристы активно бронируют путешествия на майские праздники и при этом пока отдают предпочтение заграничным курортам. Набирает популярность отдых на «восточных Гавайях» — острове Хайнань, отправятся путешественники и в привычные Турцию и Египет. А в родных краях все больше желающих осмотреть красоты Калининградской области. Станут ли ниже цены на отдых в Анапе и какое направление выбрать для экономного отдыха, узнала «Парламентская газета».

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Турция снова в лидерах

В 2025 году объем бронирований на начало мая вырос на 68 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Самое популярное направление организованного отдыха — Турция. В эту страну планируют отправиться 57 процентов туристов. На втором месте Египет, объем бронирований в эту страну за год вырос с 11 до 16 процентов. Замыкает рейтинг ОАЭ с 9 процентами.

Сейчас очень благоприятный момент для бронирования зарубежных путешествий, сказал «Парламентской газете» вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Рубль окреп по отношению к евро и доллару, кроме того, все еще действуют акции раннего бронирования, дающие дополнительные скидки. Из направлений по-прежнему наиболее интересны Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет, которые предлагают туристам гостиницы под любой бюджет. Цены на тур на двоих, включая перелет из центральной части России, стартуют от 160 тысяч рублей. При этом средний чек выше — от 230 до 280 тысяч рублей на двоих.

Китайские каникулы

Российские туристы готовы рассмотреть и другие направления для поездок. Так, набирает популярность отдых на китайском острове Хайнань, в том числе благодаря прямым перелетам из многих городов России, отметил Горин.

Главный курорт Китая называют восточными Гавайями или всекитайской здравницей и ценят за теплое море и хорошую экологию. Гостей ждут 293 километра песчаных пляжей, а если отдых в бухтах наскучил, можно отправиться на экскурсии — в плавучую рыбацкую деревню или на остров обезьян.

Цены на путешествия варьируются в зависимости от категории гостиницы. Средний чек составит от 200 до 450 тысяч рублей на неделю на двоих. Можно найти предложения и доступнее — от 120 тысяч рублей.

Соборы Калининграда и пальмы Сочи

По данным РСТ, майские праздники на отечественных курортах планируют провести только 6 процентов туристов. Это вдвое меньше, чем в 2024 году. Дело в том, что отдых в России бронируют позднее, чем за рубежом, пояснил Дмитрий Горин. Пик продаж придется на март — апрель, и в итоге путешествий по России будет гораздо больше, чем заграничных.

Самым популярным внутренним направлением на майские праздники стали Сочи, его доля — 20 процентов. Средняя цена поездки на этот курорт за год выросла с 67 до 103 тысяч рублей. На втором месте — Калининградская область. Также популярны Адлер, Санкт-Петербург и Москва.

Туристы, планирующие отдых в Анапе, пока заняли выжидательную позицию и ждут решения экологов. При этом отели и здравницы не снижают цены в ожидании стабилизации спроса, отметили в РСТ. В среднем бронирований на июнь — август по Анапе на 20 — 50 процентов меньше, чем в прошлом году. Отмен бронирований, напротив, вдвое больше — 36 процентов против 17 процентов год назад. Но цены на 19 процентов выше прошлогодних. Отельеры не дают скидок, надеясь, что уборка пляжей завершится к лету.