Куда туристам поехать на Масленицу

С 24 февраля в России началась масленичная неделя. Праздник, знаменующий приход весны, с давних времен любим народом, и в каждом регионе, помимо традиционных, есть свои обычаи празднования. Узнали для вас, где в этом году проводить нынешнюю зиму можно будет очень весело и незабываемо.

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В столице отмечать праздник будут на главных площадях города, а также в парках. Главный городской фестиваль «Масленица-2025 в Москве» подготовил для зрителей всевозможные ярмарки, мастер-классы, игры, театральные постановки, блинные угощения и другие увеселения. Гости смогут продегустировать более 50 видов блинов с десятками различных начинок: с олениной, щучьей икрой, тамбовским окороком, маскарпоне с медом, морошкой, кедровыми орехами, крымской лавандой и даже турецким каймаком.

Народные гуляния в этом году пройдут на 30 территориях: на площади Революции, в Камергерском переулке, на Тверской площади и перед ЦУМом, на ВДНХ и др. Свои программы подготовили музеи-усадьбы Кусково, Крутицкое Подворье, Царицыно, ждут гостей и в Коломенском и Измайлове. Так, на площади Революции покажут ледовое шоу в постановке ведущих отечественных фигуристов.

В Северной столице 2 марта гостей будут угощать блинным пирогом в полтонны весом на Соборной площади Петропавловской крепости. Готовить угощение будут в специальном шатре на протяжении четырех часов. Помимо 3,5 тыс. блинов, в пирог планируют добавить бананы и карамель. Главными площадками масленичных гуляний в Питере также станут парк 300-летия, ЦПКиО им. С. М. Кирова, парк им. Бабушкина (парк Сказок), этнопарк «Усадьба Богословка», русская деревня Шуваловка и многие другие.

В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области на масленичном фестивале-карнавале сожгут 26-метровый арт-объект из дерева и сена под названием «Мельницы». Автор перфоманса – Николай Полисский. Так как одним из ярких моментов программы в средневеково-романтическом стиле станут рыцари и их оруженосцы, то и сражаться с 24 мельницами-великанами тоже придется странствующему идальго. Ну а помогут ему в этом огонь и ряженые гости.

А вот в Суздале в Музее деревянного зодчества отменили традиционную масленичную потеху – гусиные бои. С протестом выступили зоозащитники, поскольку такие забавы представляют собой довольно жестокое зрелище. Дошли аж до Минкульта, чтобы все отменить.

В Ростове Великом масленичные гуляния развернутся на берегу озера Неро. Сюрпризом станет костюмированное представление героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию», принять участие в котором могут все желающие. А в Костроме в течение трех дней будет проходить фестиваль славянской культуры «Матрешка FEST». Главная его фишка в том, что всем участникам нужно надеть солнечные очки с красной оправой.

Масленица в эти дни будет не только на земле, но и в воздухе. Об угощении для своих клиентов позаботились некоторые авиакомпании. Так, пассажиров «Аэрофлота» из Шереметьево ждут масленичные рейсы. Организаторы планируют в течение праздничной недели поставить 20 тыс. порций блинчиков. Их смогут отведать и в бизнесе, и в экономе.

Авиакомпания «Аврора» объявила гастрономическую акцию с дальневосточным колоритом. Для пассажиров испекут блины «Взлетные» с необычными начинками: в Южно-Сахалинске – со свежей ягодой клоповкой и кремом, в Хабаровске – с куриным фаршем и папоротником.

Не оставят без блинов и любителей путешествовать в поездах. Для своих пассажиров «Федеральная пассажирская компания» предлагает разный ассортимент этого праздничного угощения в зависимости от категорий вагонов: от традиционных с мясными и сладкими начинками до блинчиков из гречневой муки, шпината, рулетиков с икорным соусом, семгой и другими деликатесами.

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