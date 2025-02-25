В Вологодской области введут новый вид туризма

Власти Вологодской области вводят акушерский туризм и ЭКО-туризм - приезжие женщины смогут получить 50 тыс. рублей за рождение ребенка в области. У детей, рожденных благодаря проведенной в регионе процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), местом жительства также должна быть указана Вологодская область, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Вводим новые меры, которые должны создать благоприятные условия для выхода из депопуляции Вологодчины. В том числе акушерский туризм: приезжие женщины смогут получить 50 тыс. рублей за рождение ребенка в регионе. Условие для получения выплаты одно - местом рождения ребенка должна быть указана Вологодская область. ЭКО-туризм: за счет областных средств обеспечиваем проведение этих процедур. За пять лет благодаря ЭКО родились 1 725 детей. Продолжим финансирование. При этом вводим дополнительное условие - у детей, рожденных благодаря ЭКО, проведенному в медучреждениях региона, в качестве места рождения должна быть указана наша область", - сообщил Филимонов в Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что провел встречу с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. В ней приняли участие председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации "Спаси жизнь" Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона.

"Темп снижения населения Вологодской области в течение последних пяти лет превышает 3,4% при среднероссийском уровне в 0,4%. Самый русский регион России вымирает. В год теряем уже больше 8,5 тыс. человек, в первую очередь трудоспособного возраста. При этом сокращается и численность женщин детородного возраста - за последние 10 лет почти на 50 тыс. человек. Принятие закона об ограничении продажи алкоголя и широкое общественное обсуждение недопустимости абортов - необходимое условие сохранения и защиты репродуктивного здоровья народа", - отметил губернатор.

О ситуации с абортами

По данным главы региона, только за прошлый год регион потерял 1 505 потенциальных беременностей по желанию женщины.

"Берем на контроль каждый случай аборта. Лицензию на проведение абортов имеют 25 государственных и 16 частных медорганизаций. Мы призываем полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности. Исключения: при наличии медицинских противопоказаний, беременность после преступных действий в отношении женщин. За принятие этого решения мы предоставляем частным клиникам компенсацию. Добросовестным участникам рынка будем помогать", - сообщил Филимонов.

С 2025 года в области запущен ряд важных программ, в том числе по поддержке многодетных семей. Выделено 2,8 млрд рублей на эти цели. Например, предоставляют выплату в размере 100 тыс. рублей при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 25 лет, 500 тыс. рублей - субсидия на улучшение жилищных условий в случае рождения третьего ребенка или последующих, 150 тыс. рублей - региональный материнский капитал при рождении четвертого ребенка и последующих. Запущен проект "Комфортные женские консультации", по которому отремонтируют 10 медучреждений и закупят 121 медицинское оборудование. По проекту "Защити меня сегодня" предусмотрены выплаты докторам в размере 5 тыс. рублей за работу с женщиной по сохранению беременности и за каждую сохраненную жизнь, 25 тыс. рублей - при рождении ребенка.