На открытии курорта «Мамисон» устроят фестиваль осетинских пирогов

В Северной Осетии на горнолыжном курорте «Мамисон», открывающемся 28 февраля, запланировали праздничную программу с выступлениями артистов и фестивалем осетинских пирогов.

«Торжественное открытие „Мамисона“ запланировано на 28 февраля в 13:00. В программе — фестиваль осетинских пирогов, выступление артистов и творческих коллективов республики. Также состоится торжественный запуск гондольной и кресельной канатных дорог, будут открыты горнолыжные трассы», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

На открытие нового курорта приглашают всех желающих. В этот день власти республики организуют бесплатный трансфер из Владикавказа: с 9:00 автобусы будут отправляться от Осетинского театра со стороны проспекта Коста по мере наполняемости.

На «Мамисоне» построены две канатные дороги: гондольная, поднимающая гостей курорта на высоту 2 950 метров, и кресельная, с помощью которой можно спуститься на нижнюю станцию курорта.

Как сообщается в телеграм-канале института развития Кавказ.РФ, в первые дни для лыжников и сноубордистов будет открыто около 10 километров трасс. Всего в этом сезоне для катания планируется открыть 14 километров.

Строительство курорта «Мамисон» велось с 2022 года Кавказ.РФ совместно с правительством республики и резидентами курорта. Координировало работу Минэкономразвития России. За время реализации проекта создана горнолыжная инфраструктура с отечественным оборудованием, инженерные сети, туристические объекты.