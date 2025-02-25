Масленица в Москве: где и как пройдут праздничные гуляния

Масленица в Москве обещает быть богатой на народные гуляния, выставки, интерактивные программы, ярмарки и прочие увеселительные мероприятия. Посетить их можно будет с 24 февраля по 2 марта, ведь именно на эти даты в 2025 году выпадает масленичная неделя.

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Когда пройдут масленичные гуляния

Празднование Масленицы в Москве будет ярким и запоминающимся. Столицу украсят фигурками соломенных Маслениц, появятся арт-объекты, стилизованные под праздник, интересные фотозоны и декорации с различными представлениями. Будут работать и ярмарки, где можно попробовать традиционные угощения и купить сувениры.

Главные мероприятия состоятся в Москве 1 и 2 марта. В выходные дни будут работать музеи, парки, усадьбы и заповедники. На Масленице в Москве будет возможность окунуться в атмосферу традиционных масленичных гуляний прошлого и узнать много интересного.

Платные мероприятия

Широкая Масленица в «Измайлово»

Где: городок им. Баумана, 2, стр. 14 (м. «Партизанская»).

Когда: с 8 февраля по 15 марта.

Цена: от 13 450 рублей за группу до 30 человек.

В старинном дворце русских царей есть прекрасная возможность прогуляться по историческим местам, а затем каждому участнику программы предстоит сделать своими руками масленичное чучело. После гости смогут посмотреть интерактивный спектакль с Петрушкой и погрузиться в традиции Масленицы. Ну и куда же без чая и традиционных блинов с вареньем!

Широкая Масленица в «Царицыно»

Где: ул. Дольская, 1 (м. «Царицыно» или «Орехово»).

Когда: с 18 февраля до 9 марта.

Цена: 800 рублей за одного участника, группы от 10 до 30 человек.

На время императорская резиденция превратится в место веселья с исконно русскими народными гуляниями. Радовать гостей будут ведущие – селянки. Они расскажут о старинных и любопытных обычаях Масленицы, о каждом дне масленичных гуляний и будут участвовать в народных забавах вместе с гостями.

Измайловский кремль

Где: Измайловское шоссе, 73ж (м. «Партизанская»).

Когда: точная дата известна после бронирования входных билетов.

Цена: от 34 000 рублей за группу до 20 человек.

Для каждой экскурсионной группы подготовлены три праздничные программы.

Первая: «Как на Масленой неделе» включает в себя гуляния с хороводами, забавами и подробными рассказами о каждом масленичном дне.

Вторая: «Поиск блинов» – квест, который понравится как взрослым, так и детям. Гостям праздника предстоит найти семь спрятанных блинов, а для этого необходимо совершить экскурсию по всему кремлю.

Третья: «Масленичное солнышко» – после квеста гостям предлагают сделать на память поделку своими руками. Каждая программа завершится традиционным сжиганием чучела Масленицы и чаепитием.

Масленица в Музее ратной истории

Где: ул. Крутицкая, 17, стр. 3 (м. «Пролетарская»).

Когда: с 1 по 28 февраля.

Цена: 20 000 рублей для группы до 25 человек; чаепитие в Крутицких палатах: 700 рублей с блинами, 600 рублей с пирогами.

Столичные музеи предлагают свою программу празднования. Масленица в Музее ратной истории обещает быть интересной как взрослым, так и детям. Экскурсовод встретит гостей в историческом костюме и проведёт необычную лекцию. Участники экскурсии смогут переодеться в музейные костюмы и сделать фотографии на память, а также присоединиться к традиционным русским забавам: перетягиванию каната, катанию на лыжах и в санях.

Масленица в кинопарке «Москино»

Где: Троицкий административный округ, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой. В дни работы кинопарка можно воспользоваться бесплатными автобусами. Маршрут МК1 курсирует от станции метро «Тёплый стан» (выход №6). Маршрут МК2 — от станции метро «Саларьево» (выход №3).

Когда: 1 и 2 марта с 11:00 до 21:00.

Цена: входной билет для взрослого – 600 рублей.

Здесь можно будет увидеть выступления фольклорных коллективов, чьи музыкальные произведения будут посвящены Масленице. На Соборной площади кинопарка, где обычно показывают спектакли, развернутся шуточные бои на мягких копьях. Здесь же гостям праздника предстоит пройти увлекательный квест «Странное дело о пропавших коровах».

Декорации «Центра Москва» порадует взрослых и детей аттракционом «Печь-кормилица», где участникам предстоит нести чугунки с помощью ухвата. Другой аттракцион – «Петушиные бои» – предлагает гостям состязаться с помощью мягких бит или подушек, при этом придётся держать баланс, стоя на помосте-бревне.

Празднование Масленицы будет разделено на три зоны, представляющие собой глиняную, деревянную и соломенную игрушку. В каждой из них гости познакомятся с разными видами игрушек, окунутся в атмосферу беззаботного детства.

Любопытно будет посмотреть на особые расписные тарелки, высотой с человеческий рост. Не стоит проходить мимо мастер-классов, где участников научат создавать предметы обихода в лучших традициях русского искусства. В блинной можно всей семьёй попробовать традиционные блюда, отведать вкусный чай и лакомства.

Бесплатные мероприятия

Фестиваль «Московская Масленица»

Где: центральные улицы столицы.

Когда: с 21 февраля по 2 марта.

Программа фестиваля «Московская Масленица» богата на мероприятия для детей и взрослых. На Манежной площади пройдёт театрализованное представление, посвящённое популярным русским сказкам. Гостям представится возможность окунуться в атмосферу волшебства и побывать в настоящем сказочном лесу, где встретятся всеми любимые герои: Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, Серый Волк и другие. Москвичи и гости столицы могут полюбоваться традиционными русскими атрибутами: настоящей печью, теремами, качелями.

Время работы площадки с 12:00 до 14:00, это идеальное место, где можно весело провести день всей семьёй, попробовать свои силы в прохождении увлекательного квеста, восхититься представлением кукольного театра и ознаменовать наступление тепла, выковав в кузнице птичку весны.

Масленица на Тверском бульваре

Как добраться: станции метро «Тверская», «Пушкинская» или «Чеховская».

Масленица предлагает гостям познакомиться с техникой росписи в стиле гжель. Эта традиционная роспись известна своим бело-синим цветом, такое сочетание часто используется в оформлении керамической посуды.

Площадка работает в будние дни с 11:00 до 21:00, а в выходные: с 10:00 до 22:00. Здесь пройдут масленичные гуляния в лучших русских традициях. Дети и взрослые могут принять участие в иммерсивном театрализованном представлении «Масленица в Замоскворечье» и угоститься блинами с разными начинками.

Масленица на площади Революции

Как добраться: станции метро «Площадь Революции» или «Охотный ряд».

Гостей праздника ждут разнообразные угощения, в частности, выпадет шанс отведать блины в эксклюзивном варианте. Не забудьте сделать фотографии на память: на площади будет царить настоящая праздничная атмосфера с массой декораций – начиная от ёлок и заканчивая матрёшками, выполненными в традиционных русских техниках. На катке с искусственным льдом можно кататься бесплатно.

Ключевым мероприятием всего праздника на площади Революции станет ледовое шоу «Масленица», где примут участие ведущие российские фигуристы. Шоу платное, цена билета – 100 рублей.

Масленица на ВДНХ

Как добраться: станция метро «ВДНХ».

Широкие гуляния пройдут на ВДНХ. Перед аркой главного входа состоится концерт с участием отечественных артистов, которые исполнят песни из популярных фильмов и мюзиклов. А в перерыве между выступлениями гости праздника увидят воздушно-акробатическое шоу «Пролёт над ВДНХ».

На катке развернётся театрализованное ледовое шоу «ЭтноМасленица» – иммерсивное представление в трёх действиях. Участники программы насладятся выступлениями фигуристов и артистов ледовых театров. Программа включает в себя песни, танцы, игры на льду и массу других ярких событий.

В павильоне № 1 «Центральный» 1 марта в 13:00 пройдёт мастер-класс по каллиграфии «Не всё коту Масленица!». Участники познакомятся с историческим и самым древним видом каллиграфии, который использовался в старинных рукописях и стал основой шрифта первых печатных книг.

Масленица на Болотной площади

Как добраться: станции метро «Кропоткинская», «Театральная» или «Новокузнецкая».

Порадует мастер-классами и блинными угощениями. А в специальной зоне «Московского чаепития» можно будет попробовать разные виды чая и мёда.